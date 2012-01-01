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    Area Napoli: ЦСКА просит у «Наполи» 20 миллионов за Влашича

    «Наполи» заинтересован в полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.

    По данным источника, агент Влашича предложил руководству итальянского клуба подписать своего клиента.

    ЦСКА хочет получить за Влашича не менее 20 миллионов евро.

    «Наполи» взял паузу на обсуждение внутри клуба.

    Ранее сообщалось, что «Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов евро.

    • Прошлым летом ЦСКА выкупил права на Влашича у «Эвертона».
    • Контракт хорвата с российским клубом действует до 2024 года.

    Источник: Area Napoli

    Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория твиттера – 19,5 тысячи человек.

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7

      unerelialburdy 31 минуту назад

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      Рейтинг: +10726

      Garrincha58 35 минут назад

      нет не продадут, ну а продадут с кем им играть в ЛЕ, если опять попадутся Лудогорцы, опять провал

      0
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      Рейтинг: +1117

      CSKA471 1 час назад

      незнаю, 30 и еще 15 в чемодане это минимум

      0
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      Рейтинг: +581

      elessar arnor 1 час назад

      взяли за 15, выплачивая траншами, оф версия, и продавать за 20, бред, конечно

      30 млн его цена, статистика и игра говорит в пользу этого

      2
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      Рейтинг: +1415

      ALEX ML 1 час назад

      Идиот написал чушь , а все читают и верят

      1
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      Рейтинг: +1009

      _Marqella_ 1 час назад

      Цена нормальная за Влашича, топовый игрок, в Зенит бы его....)) Продадут, РПЛ потеряет...

      0
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      Рейтинг: +11990

      vladimir-7 > _Marqella_ 59 минут назад

      Гипотетически, с вашей точки зрения, на чьё место в Зените?

      1
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      Рейтинг: +1009

      _Marqella_ > vladimir-7 44 минуты назад

      На сколько я понимаю Влашич атакующий полузащитник, всё зависит от того по какой схеме играть 4-3-3 или 4-4-2 в принципе он достаточно универсален...гипотетически можно на место Дриусси или Ерохина..Кузяев собирается в Европу, он играет на его позиции...думаю такому игроку нашлось бы место на поле, как то так...

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      Рейтинг: +11990

      vladimir-7 1 час назад

      Агент Влашича продолжает вести переговоры о продаже игрока в Наполи, но зачем свои переговоры, если они вообще проводятся,
      сообщать в СМИ. Возможно была бы уместна публикация, если бы переговоры велись между Наполи и ПФК ЦСКА и находились бы в
      стадии завершения, а так это напоминает рыночную торговлю агента
      и попытку привлечь другие клубы к торгу.

      1
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      Рейтинг: +2806

      KPCCSPB 1 час назад

      Если продадут, и Чалова заодно, очень печально будет коням

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      Рейтинг: +9046

      Skull_Boy 1 час назад

      Как-то мало Гинер запросил

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      Рейтинг: +11990

      vladimir-7 > Skull_Boy 1 час назад

      Е.Гинер вообще не собирается продавать Влашича и какой
      смысл умного человека—за какие деньги купил, за те и продать.

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      Рейтинг: +148

      Радио1000шумеров > vladimir-7 52 минуты назад

      Тем более купил глубокого запасника, а продает самого результативного игрока основы.

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      Рейтинг: +11990

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 42 минуты назад

      ...не ПРОДАЁТ...

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