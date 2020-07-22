Area Napoli: ЦСКА просит у «Наполи» 20 миллионов за Влашича

«Наполи» заинтересован в полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.

По данным источника, агент Влашича предложил руководству итальянского клуба подписать своего клиента.

ЦСКА хочет получить за Влашича не менее 20 миллионов евро.

«Наполи» взял паузу на обсуждение внутри клуба.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов евро.