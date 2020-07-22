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Area Napoli: ЦСКА просит у «Наполи» 20 миллионов за Влашича

22 июля 2020, 11:11
17

«Наполи» заинтересован в полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.

По данным источника, агент Влашича предложил руководству итальянского клуба подписать своего клиента.

ЦСКА хочет получить за Влашича не менее 20 миллионов евро.

«Наполи» взял паузу на обсуждение внутри клуба.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложили купить Влашича за 15 миллионов евро.

  • Прошлым летом ЦСКА выкупил права на Влашича у «Эвертона».
  • Контракт хорвата с российским клубом действует до 2024 года.

Источник: Area Napoli

Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория твиттера – 19,5 тысячи человек.

Италия. Серия А ЦСКА Наполи Влашич Никола
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1595405921
Как-то мало Гинер запросил
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vladimir-7
1595407595
Агент Влашича продолжает вести переговоры о продаже игрока в Наполи, но зачем свои переговоры, если они вообще проводятся, сообщать в СМИ. Возможно была бы уместна публикация, если бы переговоры велись между Наполи и ПФК ЦСКА и находились бы в стадии завершения, а так это напоминает рыночную торговлю агента и попытку привлечь другие клубы к торгу.
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_Marqella_
1595407673
Цена нормальная за Влашича, топовый игрок, в Зенит бы его....)) Продадут, РПЛ потеряет...
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ALEX ML
1595408075
Идиот написал чушь , а все читают и верят
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CSKA471
1595408116
незнаю, 30 и еще 15 в чемодане это минимум
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Garrincha58
1595410062
нет не продадут, ну а продадут с кем им играть в ЛЕ, если опять попадутся Лудогорцы, опять провал
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unerelialburdy
1595410307
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ruded
1595414585
похоже на то, что игрок сам изъявил желание, а агент стал подыскивать варианты..
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zigbert
1595420897
Влашич сейчас лучший игрок в ЦСКА. Если продадут, будет большой ошибкой.
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GM
1595430468
очередная желтая утка
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