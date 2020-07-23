«СЭ»: РПЛ решила сохранить стыковые матчи за выход в лигу

РПЛ приняла решение сохранить обмен команд между Премьер-лигой и ФНЛ, передает «Спорт-Экспресс».

Третья и четвертая команды ФНЛ будет играть стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ. Это правило будет работать в следующем сезоне, то есть по итогам этого сезона «Ахмат» и «Тамбов» останутся в Премьер-лиге без стыковых игр.

Сегодня стало известно, что РПЛ не будет расширена до 18 клубов.