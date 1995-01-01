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    «СЭ»: РПЛ решила сохранить стыковые матчи за выход в лигу

    РПЛ приняла решение сохранить обмен команд между Премьер-лигой и ФНЛ, передает «Спорт-Экспресс».

    Третья и четвертая команды ФНЛ будет играть стыковые матчи с 13-й и 14-й командами РПЛ. Это правило будет работать в следующем сезоне, то есть по итогам этого сезона «Ахмат» и «Тамбов» останутся в Премьер-лиге без стыковых игр.

    Сегодня стало известно, что РПЛ не будет расширена до 18 клубов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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