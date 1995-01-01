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    Митрюшкин: «У меня много предложений из разных лиг»

    Бывший вратарь «Спартака» и «Сьона» Антон Митрюшкин объяснил свой уход из «Монако», а также прокомментировал своe будущее.

    «Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, способного играть первым номером в «Монако».

    Я тренировался с командой две недели, провел товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить – оставлять меня или нет.

    Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше», – сказал Митрюшкин.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1595

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Только в РФ не иди)) Иди лучше в испанию, в какой нить Эйбар

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