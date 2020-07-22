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    Митрюшкиным интересуются в России

    Воспитанник «Спартака» Антон Митрюшкин может вернуться в Россию.

    По информации «Спорт-Экспресс», голкипер интересен нескольким российским клубам. В их списке нет «Спартака», поскольку москвичи не нуждаются во вратарях.

    С 17 июля Митрюшкин находился не просмотре в «Монако». Игрок не подошел главному тренеру клуба Нико Ковачу и покинул французский клуб.

    • Россиянин сыграл за «Монако» в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», не пропустив голов.
    • Ранее вратарь покинул «Сьон» после завершения контракта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2020 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 22 июля 2020, 21:12

      Ой не надо Антон, лучше в европе, чем наше болото

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 июля 2020, 17:04

      Скорее всего интересуется "Локо". Если нет, то "Зенит". Весь сезон была ротация двух киперов. У других клубов с амбициями необходимости в новом кипере не видится, а переходить в клуб уровня "Ахмата" или "Тамбова" Митрюшкин вряд ли захочет после удачного отрезка в Швейцарии.

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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик > Черкизовский Кот 22 июля 2020, 17:16

      согласен

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      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик 22 июля 2020, 16:43

      Спартаковец не будет ни когда играть в ЦСКА (по СМИ в ЦСКА там остро ищут замену вратарю), так что можно исключить эту возможность, а вот Краснодар или Локомотив возможно да.

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