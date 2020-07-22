Митрюшкиным интересуются в России

Воспитанник «Спартака» Антон Митрюшкин может вернуться в Россию.

По информации «Спорт-Экспресс», голкипер интересен нескольким российским клубам. В их списке нет «Спартака», поскольку москвичи не нуждаются во вратарях.

С 17 июля Митрюшкин находился не просмотре в «Монако». Игрок не подошел главному тренеру клуба Нико Ковачу и покинул французский клуб.