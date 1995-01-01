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    Metaratings: Митрюшкин не подошел Нико Ковачу

    Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Монако» из-за главного тренера команды Нико Ковача, сообщает Metaratings.

    Вратарь не подошел по стилю игры хорватскому специалисту, в связи с чем просмотр Митрюшкина в «Монако» был завершен досрочно. Он находился в команде с 17 июля.

    Сейчас агенты футболиста подыскивают ему новый клуб. Один из вариантов продолжения карьеры – РПЛ.

    • Митрюшкин сыграл за «Монако» в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», не пропустив голов.
    • Вратарь является воспитанником «Спартака».

    Источник: Metaratings

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