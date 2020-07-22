Metaratings: Митрюшкин не подошел Нико Ковачу

Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Монако» из-за главного тренера команды Нико Ковача, сообщает Metaratings.

Вратарь не подошел по стилю игры хорватскому специалисту, в связи с чем просмотр Митрюшкина в «Монако» был завершен досрочно. Он находился в команде с 17 июля.

Сейчас агенты футболиста подыскивают ему новый клуб. Один из вариантов продолжения карьеры – РПЛ.