Metaratings: Митрюшкин не подошел Нико Ковачу

Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Монако» из-за главного тренера команды Нико Ковача, сообщает Metaratings.
Вратарь не подошел по стилю игры хорватскому специалисту, в связи с чем просмотр Митрюшкина в «Монако» был завершен досрочно. Он находился в команде с 17 июля.
Сейчас агенты футболиста подыскивают ему новый клуб. Один из вариантов продолжения карьеры – РПЛ.
- Митрюшкин сыграл за «Монако» в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», не пропустив голов.
- Вратарь является воспитанником «Спартака».
Источник: Metaratings
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