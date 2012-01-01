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    «Милан» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне

    «Милан» победил в матче 35-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1).

    Команда Стефано Пиоли обеспечила себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

    За три тура до конца чемпионата Италии «Милан» не опустится ниже седьмого места. При этом пробиться в Лигу чемпионов клуб уже не сможет.

    • «Милан» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей.
    • В игре против «Сассуоло» дубль оформил 38-летний Златан Ибрагимович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10329

      Cules2013 21 минуту назад

      За Миланом не слежу, но видел парочку дерби против Лацио и Юве, когда Пиоли только поставили тренировать. Команда играла достойно. Было много плохих результатов потом, и слухи об увольнении, но лысого оставили, и тогда мне казалось, что это правильное решение. Ему нужно дать шанс. Увольнять тренера за плохие результаты - это нормально, но нужно и стабильность некую соблюдать, даже на фоне текучки кадров. А то будет только хуже. Руководство Милана успокоилось, и Пиоли с командой неплохо выступили, в итоге.

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      Рейтинг: +137

      scor-666-009 28 минут назад

      Отлично, молодцы, рад за Вас.

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