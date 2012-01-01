«Милан» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» победил в матче 35-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1).

Команда Стефано Пиоли обеспечила себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

За три тура до конца чемпионата Италии «Милан» не опустится ниже седьмого места. При этом пробиться в Лигу чемпионов клуб уже не сможет.