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    Серия А. «Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Роналду

    В матче 34-го тура Серии А «Ювентус» дома победил «Лацио» со счетом 2:1.

    В составе хозяев поля оба гола забил нападающий Криштиану Роналду. У гостей отличился Чиро Иммобиле.

    Набрав три очка, «Ювентус» укрепил свое лидерство, оторвавшись от идущего вторым «Интера» на восемь баллов. «Лацио» остался на четвертом месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

    Ювентус – Лацио – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти) – 51; 2:0 – Роналду, 54; 2:1 – Иммобиле (с пенальти), 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3390

      dinar7777dinar 1 час назад

      поняли что не могут и в перерыве кабинет сработал ! кабинетус !

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