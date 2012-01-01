Серия А. «Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Роналду

В матче 34-го тура Серии А «Ювентус» дома победил «Лацио» со счетом 2:1.

В составе хозяев поля оба гола забил нападающий Криштиану Роналду. У гостей отличился Чиро Иммобиле.

Набрав три очка, «Ювентус» укрепил свое лидерство, оторвавшись от идущего вторым «Интера» на восемь баллов. «Лацио» остался на четвертом месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Ювентус – Лацио – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти) – 51; 2:0 – Роналду, 54; 2:1 – Иммобиле (с пенальти), 83.

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