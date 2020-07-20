Карасев – главный арбитр матча «Ростов» – «Зенит», Безбородов рассудит «Краснодар» и «Ахмат», Лапочкин – «Динамо» и «Оренбург»

Назначены главные арбитры на игры 30-го тура РПЛ.

Сергей Карасев будет судить матч между «Ростовом» и «Зенитом».

Владислав Безбородов рассудит игру «Краснодара» и «Ахмата», Сергей Лапочкин будет главным рефери на матче «Динамо» – «Оренбург».

Заключительный тур РПЛ пройдет 22 июля. Последний игровой день стартует игрой между «Уралом» и «Локомотивом».