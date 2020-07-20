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    Карасев – главный арбитр матча «Ростов» – «Зенит», Безбородов рассудит «Краснодар» и «Ахмат», Лапочкин – «Динамо» и «Оренбург»

    Назначены главные арбитры на игры 30-го тура РПЛ.

    Сергей Карасев будет судить матч между «Ростовом» и «Зенитом».

    Владислав Безбородов рассудит игру «Краснодара» и «Ахмата», Сергей Лапочкин будет главным рефери на матче «Динамо»«Оренбург».

    Заключительный тур РПЛ пройдет 22 июля. Последний игровой день стартует игрой между «Уралом» и «Локомотивом».

    Источник: Твиттер РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6516

      paracetamol 1 час назад

      Карась, кстати, неплохой свистун. Правда карточек раздает немеряно. Правде, все наши свистуны в последнее время этим грешат.

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      Рейтинг: +2770

      Павелий 1 час назад

      Погодите, а ведь пару недель назад не разрешали использовать VAR более чем в 4 матчах одного дня? Что изменилось?

      0
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      Рейтинг: +1025

      Play 1 час назад

      Рыба карась - игра началась

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