Дисквалифицированные Зобнин и Понсе вылетели вместе со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Игроки «Спартака» отправились в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России против «Зенита».
Вместе с командой на игру полетели полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе, которые не примут участие в поединке из-за дисквалификации.
- Встреча состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.
- Победитель пары «Зенит» – «Спартак» сыграет в финале Кубка с «Уралом» или «Химками».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»