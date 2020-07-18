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    Дисквалифицированные Зобнин и Понсе вылетели вместе со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

    Игроки «Спартака» отправились в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России против «Зенита».

    Вместе с командой на игру полетели полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе, которые не примут участие в поединке из-за дисквалификации.

    • Встреча состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.
    • Победитель пары «Зенит» – «Спартак» сыграет в финале Кубка с «Уралом» или «Химками».

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: -1147

      Бoрат 17 минут назад

      Мой горячий привет админу бомбардира под ником . Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Зентролль 20 минут назад

      Что там с Дзюбой и Азмуном? Комитет по этике допустил их к игре?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1906

      swot1205 35 минут назад

      вы е би те этих мра зей пи терских

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11898

      vladimir-7 36 минут назад

      Зобнина будет точно не хватать, могли в предыдущей игре сохранить
      его для этой, принципиальной игры

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +292

      alarm_иг 1 час назад

      Завтра синит обыграет Спартак с помощью купленных судей при восседающей в ВИП-ложе газпромовской верхушке со значками на грудях "Победитель КР 2020". А семак будет надувать щеки, считая себя великим тренером с лучшими игроками в мире. Гыгы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1906

      swot1205 > alarm_иг 34 минуты назад

      ***, братан сильно сказал. надеюсь пидо рский флаг на твоей аве только к зенитке относится;) Вперед Спартак

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2517

      KPCCSPB > alarm_иг 1 минуту назад

      Нормально тебя уронили в детстве, ну ты не затягивай, голова это серьёзно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4272

      alarm 1 час назад

      вылетели в питер, чтобы вылететь из турнира, и вылететь обратно в тарасофку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1227

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Пу понсе - то ладно, а вот зобнина не хватать будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      ну правильно: когда еще футбол такого уровня посмотрят?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      И зачем?
      Наблюдать свой позор?
      =)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1208

      Aston > Спартак гуно знают все 1 час назад

      Не,на твою немытую морду посмотреть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Спартак гуно знают все > Aston 1 час назад

      Ну ты то ясно, и рот и зад уже подмыл, молодец.
      =)))
      Начинай разминать руки.

      -1
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