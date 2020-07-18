Дисквалифицированные Зобнин и Понсе вылетели вместе со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Мой горячий привет админу бомбардира под ником . Гыгыгы
Игроки «Спартака» отправились в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России против «Зенита».
Вместе с командой на игру полетели полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе, которые не примут участие в поединке из-за дисквалификации.
- Встреча состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.
- Победитель пары «Зенит» – «Спартак» сыграет в финале Кубка с «Уралом» или «Химками».
Летим в Питер на полуфинал Кубка России pic.twitter.com/XLbrMDOoFL— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020