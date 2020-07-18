Дисквалифицированные Зобнин и Понсе вылетели вместе со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Игроки «Спартака» отправились в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Кубка России против «Зенита».

Вместе с командой на игру полетели полузащитник Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе, которые не примут участие в поединке из-за дисквалификации.

Встреча состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.

Победитель пары «Зенит» – «Спартак» сыграет в финале Кубка с «Уралом» или «Химками».