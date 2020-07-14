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  • КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, «Локомотив» – на 150 тысяч

КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, «Локомотив» – на 150 тысяч

14 июля 2020, 17:23
1

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было решено наказать несколько клубов РПЛ за нарушения регламента возобновления лиги и другие нарушения.

«Арсенал» оштрафован на 250 тысяч рублей, «Сочи» – на 295 тысяч, «Локомотив» – на 150 тысяч, «Ростов» – на 50 тысяч, ЦСКА – на 350 тысяч, «Динамо» – на 200 тысяч. Отдельно за нарушение регламента возобновления РПЛ на 100 тысяч рублей оштрафованы хавбек «Арсенала» Валерий Громыко и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Локомотив Сочи Ростов Динамо
Комментарии (1)
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vladimir-7
1594737818
Конкретизируйте нарушения всех перечисленных команд. Складывается такое впечатление, что КДК остался без заработка и теперь пытается на штрафах обеспечить себе безбедную жизнь.
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