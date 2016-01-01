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    КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, «Локомотив» – на 150 тысяч

    Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было решено наказать несколько клубов РПЛ за нарушения регламента возобновления лиги и другие нарушения.

    «Арсенал» оштрафован на 250 тысяч рублей, «Сочи» – на 295 тысяч, «Локомотив» – на 150 тысяч, «Ростов» – на 50 тысяч, ЦСКА – на 350 тысяч, «Динамо» – на 200 тысяч. Отдельно за нарушение регламента возобновления РПЛ на 100 тысяч рублей оштрафованы хавбек «Арсенала» Валерий Громыко и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +133

      Фанат Рубина 16 минут назад

      А можно КДК и РФС нах оштрафовавать кто они б** такие вообще пусть нах идут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11771

      vladimir-7 1 час назад

      Конкретизируйте нарушения всех перечисленных команд. Складывается
      такое впечатление, что КДК остался без заработка и теперь пытается на
      штрафах обеспечить себе безбедную жизнь.

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