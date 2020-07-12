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РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 87-й минуте

12 июля 2020, 20:23
35

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

На гол форварда хозяев Федора Чалова гости ответили забитым мячом Евгения Маркова с пенальти на 87-й минуте.

ЦСКА занимает третье место в таблице (47 очков), «Рубин» – девятое (34 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 62; 1:1 – Марков, 87 (с пенальти).

Предупреждения: Сигурдссон, 19; Марадишвили, 24; Обляков, 69; Фернандес, 81, Кучаев, 90+6 – Йевтич, 21; Зуев, 68; Уремович, 78; Тарасов, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников (Кучаев, 46), Карпов, Марадишвили (Бистрович, 46), Обляков, Сигурдссон (Бийол, 66), Влашич, Чалов (Дзагоев, 79).

Рубин: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос (Самошников, 68), Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор (Тарасов, 63), Йевтич (Марков, 68), Макаров (Давиташвили, 78), Кварацхелия, Игнатьев (Бакаев, 78).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (35)
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ruded
1594574689
Ганчар так то га*н.ище - решил подсушить и схватил полные бубенцы
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kan85
1594574918
Грузины тащат уже не первый матч
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Рубинище
1594574943
результат справедлив, весёлая игра была. ЦСКА зря сели,вот и поплатились.
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Dominator777
1594574978
Да, когда не чудит Васин, то находятся другие "чудаки" у армейцев. Обосрали матч в концовке.
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LOKOfanatik19
1594575157
Пофиг на результат, а что не должны были отменять гол Чалова, до этого был фол на игроке Рубина. Вспоминается, то же самое с ЛОКО, когда Марио отобрал с фолом, игра продолжилась, он подал - Гол.. Вар и отменили Гол... или здесь по другому, или вообще в Рашке всегда у всех по разному
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Skull_Boy
1594575200
1 МОМЕНТ 1 ОШИБКА И ГОЛ
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tushkanlz
1594575786
ЦСКА рано стали "время тянуть",к воротам своим прижиматься,ну, и получили..Свои не забиваешь - пропустишь чужие.Устали все, терпеть надо . «Рубин» - молодцы, до конца старались. Сочувствую армейцам,поздравляю казанцев и Викторовича
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FaTeK1945ru
1594576710
...Рубин,молодцы,что не сдались!!! А если бы не было ВАРа,судья сделал бы счёт 0:3 в пользу ЦСК ( специально так назвал команду-от армии там ничего нет). И ещё--- умер Владимир Трошкин,прекрасный футболист Динамо К---скорблю,пусть Земля ему будет пухом.
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SPACE TRUCKIN
1594577829
Рубин при Слуцком начал что то похожее на футбол показывать...думаю,казанцы прибавят в следующем сезоне...
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shurik45
1594578266
Армейцы упустили шанс зацепиться за 3-е место ,увы. Но 4-е место тоже будет неплохой результат на фоне игры в обороне в этом сезоне. Следующий матч с Локо и без Сигурдсона ,будет очень непростым .
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