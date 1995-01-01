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    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 87-й минуте

    ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    На гол форварда хозяев Федора Чалова гости ответили забитым мячом Евгения Маркова с пенальти на 87-й минуте.

    ЦСКА занимает третье место в таблице (47 очков), «Рубин» – девятое (34 очка).

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 62; 1:1 – Марков, 87 (с пенальти).

    Предупреждения: Сигурдссон, 19; Марадишвили, 24; Обляков, 69; Фернандес, 81, Кучаев, 90+6 – Йевтич, 21; Зуев, 68; Уремович, 78; Тарасов, 90+3.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников (Кучаев, 46), Карпов, Марадишвили (Бистрович, 46), Обляков, Сигурдссон (Бийол, 66), Влашич, Чалов (Дзагоев, 79).

    Рубин: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос (Самошников, 68), Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор (Тарасов, 63), Йевтич (Марков, 68), Макаров (Давиташвили, 78), Кварацхелия, Игнатьев (Бакаев, 78).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3961

      SPACE TRUCKIN 3 минуты назад

      Рубин при Слуцком начал что то похожее на футбол показывать...думаю,казанцы прибавят в следующем сезоне...

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      Рейтинг: +917

      GM 15 минут назад

      Армейцы рано начали сушить игру и играть по счету. Ну и с заменами как-то Михалыч не попал.

      0
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      Рейтинг: +816

      Гавроша 17 минут назад

      Если цска попадет в ЛЧ то он опять займет последнее место, это уже гарантировано, так зачем это? Пусть играют те, кто будет играть, а не намеренно сливать.

      Как бы гинер не приказал кашаи повеситься.

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      Рейтинг: +11739

      vladimir-7 17 минут назад

      Акинфеев, второй раз при пенальти стоит ближе к левой штанге, а гол
      забивают естественно в правый.

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      Рейтинг: +2505

      житель СПб 18 минут назад

      Обе команды Слуцкого сыграли примерно на одном уровне. Армейцы чуть активнее. Что-то в этом туре все лидеры очки теряют (Зенит не в счет - ему и не надо было). Что скажет Краснодар?! Пока впереди.

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      Рейтинг: +182

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      в денежно-судейские времена гинера, такие бы пенки были рубину наоборот, собственно, они по весне регулярно так и пролезали, всех обгоняя, нынче же, все справедливо

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      Рейтинг: +720

      FaTeK1945ru 22 минуты назад

      ...Рубин,молодцы,что не сдались!!! А если бы не было ВАРа,судья сделал бы счёт 0:3 в пользу ЦСК ( специально так назвал команду-от армии там ничего нет).
      И ещё--- умер Владимир Трошкин,прекрасный футболист Динамо К---скорблю,пусть Земля ему будет пухом.

      1
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      Рейтинг: +917

      GM > FaTeK1945ru 18 минут назад

      А чё всего 0:3 (я так понимаю, в пользу Рубина, раз ЦСКА на своем поле играл)?
      Пиши больше, 10:0, 20:0 - комменты любую глупость стерпят.

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      Рейтинг: +439

      tushkanlz 38 минут назад

      ЦСКА рано стали "время тянуть",к воротам своим прижиматься,ну, и получили..Свои не забиваешь - пропустишь чужие.Устали все, терпеть надо . «Рубин» - молодцы, до конца старались. Сочувствую армейцам,поздравляю казанцев и Викторовича

      4
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      Рейтинг: +7965

      BRO_football 47 минут назад

      Вот и весь результат нахождения на поле Васина и Карпова. Вроде бы всё шло хорошо, но всё равно чувствовалось напряжение в защите. И это напряжение вылилось в пропущенный гол. Хотя, виноват Обляков. Ну кто так делает подкаты?

      2
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      Рейтинг: +8936

      Skull_Boy 47 минут назад

      1 МОМЕНТ 1 ОШИБКА И ГОЛ

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