РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Рубином» на 87-й минуте

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

На гол форварда хозяев Федора Чалова гости ответили забитым мячом Евгения Маркова с пенальти на 87-й минуте.

ЦСКА занимает третье место в таблице (47 очков), «Рубин» – девятое (34 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 62; 1:1 – Марков, 87 (с пенальти).

Предупреждения: Сигурдссон, 19; Марадишвили, 24; Обляков, 69; Фернандес, 81, Кучаев, 90+6 – Йевтич, 21; Зуев, 68; Уремович, 78; Тарасов, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников (Кучаев, 46), Карпов, Марадишвили (Бистрович, 46), Обляков, Сигурдссон (Бийол, 66), Влашич, Чалов (Дзагоев, 79).

Рубин: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос (Самошников, 68), Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор (Тарасов, 63), Йевтич (Марков, 68), Макаров (Давиташвили, 78), Кварацхелия, Игнатьев (Бакаев, 78).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ