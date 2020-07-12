Гвардиола: «Надеюсь, УЕФА разрешит «Сити» сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Футболисты заслужили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что первоначальное решение УЕФА отстранить клуб на два сезона от еврокубков будет изменено. Заседание по этому вопросу пройдет в организации на следующей неделе.

«Мы квалифицировались в Лигу чемпионов. Это было минимальной задачей для «Сити». У этих футболистов получается добиться путевки в последние шесть-семь лет.

Мы добились права играть в Лиге чемпионов на поле. Надеемся, что УЕФА разрешит этим футболистам выступить в турнире в следующем сезоне. Они этого заслужили», – сказал Гвардиола.