Гвардиола: «Надеюсь, УЕФА разрешит «Сити» сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Футболисты заслужили»

а я вот так не считаю, за нытье Стерлинга пожизненный бан
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что первоначальное решение УЕФА отстранить клуб на два сезона от еврокубков будет изменено. Заседание по этому вопросу пройдет в организации на следующей неделе.
«Мы квалифицировались в Лигу чемпионов. Это было минимальной задачей для «Сити». У этих футболистов получается добиться путевки в последние шесть-семь лет.
Мы добились права играть в Лиге чемпионов на поле. Надеемся, что УЕФА разрешит этим футболистам выступить в турнире в следующем сезоне. Они этого заслужили», – сказал Гвардиола.
- «Сити» идет в АПЛ вторым.
- Клуб продолжает борьбу в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.
- Доигровка плей-офф Лиги чемпионов состоится в августе.