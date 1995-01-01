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    Гвардиола: «Надеюсь, УЕФА разрешит «Сити» сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Футболисты заслужили»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что первоначальное решение УЕФА отстранить клуб на два сезона от еврокубков будет изменено. Заседание по этому вопросу пройдет в организации на следующей неделе.

    «Мы квалифицировались в Лигу чемпионов. Это было минимальной задачей для «Сити». У этих футболистов получается добиться путевки в последние шесть-семь лет.

    Мы добились права играть в Лиге чемпионов на поле. Надеемся, что УЕФА разрешит этим футболистам выступить в турнире в следующем сезоне. Они этого заслужили», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» идет в АПЛ вторым.
    • Клуб продолжает борьбу в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона.
    • Доигровка плей-офф Лиги чемпионов состоится в августе.

    Источник: ВВС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +553

      elessar arnor 1 час назад

      а я вот так не считаю, за нытье Стерлинга пожизненный бан

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