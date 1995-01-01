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    ESPN: «Барса» договорилась с Лаутаро, трансфер будет зависеть от продажи Коутиньо

    «Барселона» договорилась с форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом о переходе в каталонский клуб в следующем сезоне, пишет ESPN.

    Испанцы хотели оформить траснфер, включив в сделку нескольких игроков, однако «Интер» требует всю сумму отступных за аргентинца. Поэтому трансфер будет завистеть во многом от продажи Филиппе Коутиньо, за которого «Барса» ожидает выручить наибольшую сумму. Каталонцы надеются найти покупателя на бразильца, несмотря на неопределенность на трансферном рынке.

    Среди других футболистов, с которыми клуб собирается расстаться летом, – Нельсон Семеду и Иван Ракитич.

    • Коутиньо находится в аренде в «Баварии» до конца сезона.
    • Его рыночная стоимость – 56 миллионов евро.
    • Мартинес забил в Серии А 12 мячей в 28 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость форварда – 64 миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2311

      absent32 46 минут назад

      а Гризманн? про Мартинеса тоже забудем?))))))))

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