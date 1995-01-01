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    The Guardian: Рангник с сезона-2020/21 возглавит «Милан» и может параллельно стать спортивным директором

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник со следующего сезона будет работать в «Милане».

    Итальянский клуб согласовал условия контракта со специалистом. Он возглавит клуб с сезона-2020/21.

    Стать главным тренером команды 62-летний специалист уже согласился, но он проведет дополнительные переговоры, где обсудит с руководством «Милана» возможность совмещения этой работы с деятельностью спортивного директора.

    Рангник подпишет трехлетний контракт.

    • Должность главного тренера сейчас занимает Стефано Пиоли.
    • Действующим спортивным директором является Паоло Мальдини.
    • Клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +926

      ziborock 19 минут назад

      Зачем?! Милан и с Пиоли в последних играх неплох!

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