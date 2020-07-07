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  • The Guardian: Рангник с сезона-2020/21 возглавит «Милан» и может параллельно стать спортивным директором

The Guardian: Рангник с сезона-2020/21 возглавит «Милан» и может параллельно стать спортивным директором

7 июля 2020, 08:41
2

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник со следующего сезона будет работать в «Милане».

Итальянский клуб согласовал условия контракта со специалистом. Он возглавит клуб с сезона-2020/21.

Стать главным тренером команды 62-летний специалист уже согласился, но он проведет дополнительные переговоры, где обсудит с руководством «Милана» возможность совмещения этой работы с деятельностью спортивного директора.

Рангник подпишет трехлетний контракт.

  • Должность главного тренера сейчас занимает Стефано Пиоли.
  • Действующим спортивным директором является Паоло Мальдини.
  • Клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Источник: The Guardian
Италия. Серия А Милан РБ Лейпциг Рангник Ральф
Комментарии (2)
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Dgad
1594108524
Будет интересно посмотреть на Милан при нем, он умеет работать с молодыми талантами, может Пакета и Леау раскроются при нем
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djem94
1594119697
Нагельсманн вроде Тренер у них щас. у вас очепятка
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