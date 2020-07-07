The Guardian: Рангник с сезона-2020/21 возглавит «Милан» и может параллельно стать спортивным директором

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник со следующего сезона будет работать в «Милане».

Итальянский клуб согласовал условия контракта со специалистом. Он возглавит клуб с сезона-2020/21.

Стать главным тренером команды 62-летний специалист уже согласился, но он проведет дополнительные переговоры, где обсудит с руководством «Милана» возможность совмещения этой работы с деятельностью спортивного директора.

Рангник подпишет трехлетний контракт.