Рангник будет совмещать посты главного тренера и технического директора в «Милане»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник займет две должности в структуре «Милана».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, немецкий специалист будет совмещать работу главного тренера и технического директора.
На посту тренера Рангник заменит Стефано Пиоли, а технического директора – Паоло Мальдини, который может стать послом клуба.
- Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
- «Милан» по итогам 30 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио