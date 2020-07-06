Рангник будет совмещать посты главного тренера и технического директора в «Милане»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник займет две должности в структуре «Милана».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, немецкий специалист будет совмещать работу главного тренера и технического директора.

На посту тренера Рангник заменит Стефано Пиоли, а технического директора – Паоло Мальдини, который может стать послом клуба.