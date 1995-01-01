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    Рангник будет совмещать посты главного тренера и технического директора в «Милане»

    Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник займет две должности в структуре «Милана».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, немецкий специалист будет совмещать работу главного тренера и технического директора.

    На посту тренера Рангник заменит Стефано Пиоли, а технического директора – Паоло Мальдини, который может стать послом клуба.

    • Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
    • «Милан» по итогам 30 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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