Агент Манджукича опроверг возможный переход игрока в «Локомотив»

Иван Цветкович, агент форварда Марио Манджукича, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

– Правда ли, что Манджукич может перейти в «Локомотив»?

– Нет.

– А есть ли у него предложения из России?

– Марио только сегодня стал свободным агентом. Мы хотим избежать спекуляций по поводу его будущего, так что я не готов это комментировать. Могу сказать лишь то, что Марио точно продолжит играть.