Агент Манджукича опроверг возможный переход игрока в «Локомотив»

Иван Цветкович, агент форварда Марио Манджукича, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».
– Правда ли, что Манджукич может перейти в «Локомотив»?
– Нет.
– А есть ли у него предложения из России?
– Марио только сегодня стал свободным агентом. Мы хотим избежать спекуляций по поводу его будущего, так что я не готов это комментировать. Могу сказать лишь то, что Марио точно продолжит играть.
- Манджукич в воскресенье расторг контракт с «Аль-Духаилем».
- По информации Football Italia, 34-летний хорват может перейти в «Беневенто» или «Милан».
Источник: «Спорт-Экспресс»