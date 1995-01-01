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    Агент Манджукича опроверг возможный переход игрока в «Локомотив»

    Иван Цветкович, агент форварда Марио Манджукича, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

    – Правда ли, что Манджукич может перейти в «Локомотив»?

    – Нет.

    – А есть ли у него предложения из России?

    – Марио только сегодня стал свободным агентом. Мы хотим избежать спекуляций по поводу его будущего, так что я не готов это комментировать. Могу сказать лишь то, что Марио точно продолжит играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3155

      Fan Loko mik 1 час назад

      Чего и следовало ожидать. Неужели не понятно, что в наш рпл игроки уровня Манджукича не поедут ни за что.........ну если только к 39 годам и с зп 9 млн в год! Искали бы лучше среди молодёжи.

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      Рейтинг: +45

      semm 1 час назад

      Я уже чёйто опасаюсь верить этому опровержению - вдруг завтра окажется что и это не правда

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