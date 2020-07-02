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    Примера. «Осасуна» всухую обыграла «Эйбар», «Реал Сосьедад» вырвал победу над «Эспаньолом»

    Завершились два матча 33-го тура испанской Примеры.

    «Осасуна» на выезде победила «Эйбар» со счетом 2:0 благодаря дублю Рубена Гарсии.

    «Реал Сосьедад» дома одолел «Эспаньол». У каталонцев отличился Давид Лопес, у басков – Виллиан Жозе и Александер Исак.

    Чемпионат Италии. Примера. 33-й тур

    Эйбар – Осасуна – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гарсия, 6; 0:2 – Гарсия, 74.

    Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лопес, 10; 1:1 – Жозе, 56; 2:1 – Исак, 84.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    02.07.2020 22:40
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +123

      Kurt Angel 2 часа назад

      10 очков за 5 матчей...сможет ли отыграть Эспаньол теперь? Да и то, тепер ьи от соперников будет зависеть судьба "попугайчиков"...
      Жаль

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