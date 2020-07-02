Примера. «Осасуна» всухую обыграла «Эйбар», «Реал Сосьедад» вырвал победу над «Эспаньолом»

10 очков за 5 матчей...сможет ли отыграть Эспаньол теперь? Да и то, тепер ьи от соперников будет зависеть судьба "попугайчиков"...
Жаль
Завершились два матча 33-го тура испанской Примеры.
«Осасуна» на выезде победила «Эйбар» со счетом 2:0 благодаря дублю Рубена Гарсии.
«Реал Сосьедад» дома одолел «Эспаньол». У каталонцев отличился Давид Лопес, у басков – Виллиан Жозе и Александер Исак.
Чемпионат Италии. Примера. 33-й тур
Голы: 0:1 – Гарсия, 6; 0:2 – Гарсия, 74.
Реал Сосьедад – Эспаньол – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Лопес, 10; 1:1 – Жозе, 56; 2:1 – Исак, 84.