Черевченко: «Это были очень интересные полтора года работы в «Арсенале»

Бывший главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал свой уход из тульского клуба.

«Мое время в «Арсенале» подошло к концу. Это были очень интересные полтора года работы в Туле. Спасибо вам, дорогие болельщики! Вы всегда горячо поддерживали нас. И не только в дни побед, но, что особенно ценно, в непростые моменты, которые бывают у любой команды. На тульском стадионе потрясающая атмосфера, она дает дополнительные силы.

Отдельно хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за всестороннюю поддержку «Арсенала». Без его участия нам не удалось бы добиться высоких результатов в Премьер-лиге и Кубке России, впервые в истории «Арсенал» сыграть в квалификации Лиги Европы.

Я также хотел бы поблагодарить за сотрудничество работников клуба и тренировочной базы, мы вместе работали на результат. Хочу пожелать «Арсеналу» побед в следующих турах», – сказал 45-летний специалист.

«Арсенал» уволил Черевченко в среду после пятого поражения подряд в чемпионате.

После возобновления сезона команда опустилась с седьмого на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Тренер работал в тульском клубе с ноября 2018 года.

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