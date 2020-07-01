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  • РПЛ. «Ахмат» обыграл в Туле «Арсенал», это пятое поражение туляков подряд

РПЛ. «Ахмат» обыграл в Туле «Арсенал», это пятое поражение туляков подряд

1 июля 2020, 19:20
7

«Ахмат» справился с «Арсеналом». Два гола были забиты до перерыва. Туляки потерпели пятое поражение подряд.

Чеченцы поднялись на 13-ю строчку. «Арсенал» остался на девятом месте. По окончании сезона команду может возглавить Юрий Семин.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Харин, 15; 0:2 – Роши, 22 (с пенальти); 0:3 – Роши, 88; 1:3 – Луценко, 90+2.

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Ткачев (К. Кангва, 53), Лесовой (Ломовицкий, 72), Чаушич (Горбатенко, 57), Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Ковалев, 57).

«Ахмат»: Городов, Семенов (Раванелли, 79), Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Силва, Харин (Митришев, 83), Понсе (Визеу, 70).

Предупреждения: Костадинов, 15; Хагуш, 24 – Харин, 24; Богосавац, 33; Глушаков, 68; Иванов, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Ахмат
Комментарии (7)
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balam
1593620658
чья идея про Лодыгина?
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пряник929
1593620967
Лодыгин в воротах - поражение до начала матча.... получается тренер хотел проиграть? Непонятно....
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portero
1593622395
Ахмат время не терял на карантине, тренировались наверное...
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anjaneri
1593631953
Ахматхаджинцев прорвало, наконец... Комманада с не плохим подбором игроков, их должно было прорвать...
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zigbert
1593686946
Оборона Арсенала начала давать сбои. Такой опытный игрок как Беляев играет с постоянными ошибками.
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