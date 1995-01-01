Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    РПЛ. «Ахмат» обыграл в Туле «Арсенал», это пятое поражение туляков подряд

    «Ахмат» справился с «Арсеналом». Два гола были забиты до перерыва. Туляки потерпели пятое поражение подряд.

    Чеченцы поднялись на 13-ю строчку. «Арсенал» остался на девятом месте. По окончании сезона команду может возглавить Юрий Семин.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Харин, 15; 0:2 – Роши, 22 (с пенальти); 0:3 – Роши, 88; 1:3 – Луценко, 90+2.

    «Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Ткачев (К. Кангва, 53), Лесовой (Ломовицкий, 72), Чаушич (Горбатенко, 57), Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Ковалев, 57).

    «Ахмат»: Городов, Семенов (Раванелли, 79), Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Силва, Харин (Митришев, 83), Понсе (Визеу, 70).

    Предупреждения: Костадинов, 15; Хагуш, 24 – Харин, 24; Богосавац, 33; Глушаков, 68; Иванов, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2569

      пряник929 11 минут назад

      Лодыгин в воротах - поражение до начала матча.... получается тренер хотел проиграть? Непонятно....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6054

      paracetamol > пряник929 6 минут назад

      Да вроде он неплохо ловил во втором тайме. Команда стоит, причем тут вратарь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      balam 17 минут назад

      чья идея про Лодыгина?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru