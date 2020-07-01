РПЛ. «Ахмат» обыграл в Туле «Арсенал», это пятое поражение туляков подряд

«Ахмат» справился с «Арсеналом». Два гола были забиты до перерыва. Туляки потерпели пятое поражение подряд.

Чеченцы поднялись на 13-ю строчку. «Арсенал» остался на девятом месте. По окончании сезона команду может возглавить Юрий Семин.

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Харин, 15; 0:2 – Роши, 22 (с пенальти); 0:3 – Роши, 88; 1:3 – Луценко, 90+2.

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 73), Ткачев (К. Кангва, 53), Лесовой (Ломовицкий, 72), Чаушич (Горбатенко, 57), Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Ковалев, 57).

«Ахмат»: Городов, Семенов (Раванелли, 79), Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Силва, Харин (Митришев, 83), Понсе (Визеу, 70).

Предупреждения: Костадинов, 15; Хагуш, 24 – Харин, 24; Богосавац, 33; Глушаков, 68; Иванов, 72.

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