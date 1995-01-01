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    Черчесов: «Произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА мы не называем ошибками. Это просчет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист не считает, что голкипер ошибался.

    «Матч был интересный, зрители тоже помогли. Интрига была, я посмотрел с удовольствием. Есть, конечно, нюансы по форме. Если бы мне кто-то понравился в этом матче, всe равно бы не сказал.

    То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчeт. Главное не сам просчeт, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается.

    Всегда так, есть потенциал, а есть игра, которая была вчера. Кто-то во вчерашней игре свой потенциал не показал. Меня радует чемпионат, потому что он стартовал. Остальное – нюансы, которые должны править тренеры», – сказал Черчесов в беседе с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ».

    • «Спартак» в таблице идет седьмым.
    • Москвичи заканчивали дерби в меньшинстве.
    • Максименко в сезоне РПЛ пропустил один матч.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1907

      Cleaner 29 минут назад

      Это косяк. С каждым бывает...

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      Рейтинг: +5164

      JTherry 1 час назад

      за небольшую карьеру Максименко в РПЛ не слишком ли много "просчетов"? в игре с Динамо привет от Рыкова с центра поля... в игре с Оренбургом сразу два... во вчерашней игре... и при этом - спасает гораздо чаще!

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      Рейтинг: +3392

      Давид59 1 час назад

      В русском языке не принято себя на "мы" называть

      0
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      Рейтинг: +11543

      vladimir-7 1 час назад

      Черчесов знаток русского языка, но со словарем. Рассчитали полет к
      Луне, а прилетели к Марсу, но это не ошибка, это так небольшой просчёт
      по-черчесовски.

      0
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      Рейтинг: +126

      Радио1000шумеров 1 час назад

      "Это не ошибка, это просчет, не бывает тех, кто не ошибается." Не понятно, но сильно сказано...

      1
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      Рейтинг: +664

      NewLife 1 час назад

      Гений мысли !!

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      Рейтинг: +1627

      Genz 2 часа назад

      Мы болельщики называем разе..айством

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