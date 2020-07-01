Черчесов: «Произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА мы не называем ошибками. Это просчет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист не считает, что голкипер ошибался.

«Матч был интересный, зрители тоже помогли. Интрига была, я посмотрел с удовольствием. Есть, конечно, нюансы по форме. Если бы мне кто-то понравился в этом матче, всe равно бы не сказал.

То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчeт. Главное не сам просчeт, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается.

Всегда так, есть потенциал, а есть игра, которая была вчера. Кто-то во вчерашней игре свой потенциал не показал. Меня радует чемпионат, потому что он стартовал. Остальное – нюансы, которые должны править тренеры», – сказал Черчесов в беседе с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ».