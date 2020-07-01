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  • Черчесов: «Произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА мы не называем ошибками. Это просчет»

Черчесов: «Произошедшее с Максименко в матче с ЦСКА мы не называем ошибками. Это просчет»

1 июля 2020, 17:20
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист не считает, что голкипер ошибался.

«Матч был интересный, зрители тоже помогли. Интрига была, я посмотрел с удовольствием. Есть, конечно, нюансы по форме. Если бы мне кто-то понравился в этом матче, всe равно бы не сказал.

То, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчeт. Главное не сам просчeт, а как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается.

Всегда так, есть потенциал, а есть игра, которая была вчера. Кто-то во вчерашней игре свой потенциал не показал. Меня радует чемпионат, потому что он стартовал. Остальное – нюансы, которые должны править тренеры», – сказал Черчесов в беседе с Дмитрием Губерниевым на «Матч ТВ».

  • «Спартак» в таблице идет седьмым.
  • Москвичи заканчивали дерби в меньшинстве.
  • Максименко в сезоне РПЛ пропустил один матч.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Максименко Александр Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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NewLife
1593615516
Гений мысли !!
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vladimir-7
1593616407
Черчесов знаток русского языка, но со словарем. Рассчитали полет к Луне, а прилетели к Марсу, но это не ошибка, это так небольшой просчёт по-черчесовски.
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Давид59
1593617109
В русском языке не принято себя на "мы" называть
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JTherry
1593617269
за небольшую карьеру Максименко в РПЛ не слишком ли много "просчетов"? в игре с Динамо привет от Рыкова с центра поля... в игре с Оренбургом сразу два... во вчерашней игре... и при этом - спасает гораздо чаще!
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paracetamol
1593626367
Это не прочет, а отсутствие школы!
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k611
1593627081
На повторе похоже что, там был небольшой рикошет от спины Жиго, поэтому мяч пошёл немного правее и Максименко мяч не удержал.
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general.lizyukov
1593629161
да отстаньте вы от парня, бывает правильно Саламыч сказал: главное, как сам к этому отнесется успехов ему
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DOCTOR PENALTY
1593641109
Назначение Черчесова в сборную - это ошибка или просчёт? Остальное - нюансы, которые творит РФС.
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zigbert
1593676968
Какая разница просчет или ошибка, мяч то в воротах.Главное не допускать таких промахов, делать выводы и двигаться дальше,повышая свой уровень вратарской игры. А прогресс у Максименко есть.
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