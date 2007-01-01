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    «Сельта» продлила аренду со Смоловым до окончания сезона в Испании

    «Сельта» продлила аренду нападающего «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона.

    Отмечается, что за команду также продолжат выступать арендованные футболисты Рафинья, Папе Диоп, Филип Брадарич и Джейсон Мурильо.

    • За время аренды Смолов принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча.
    • «Сельта» после 33 туров занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 34 очками.

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      TERMIK2142 1 час назад

      Ну конечно продлили)) Он еще у Атлетико очки не отнял, а потом можно и домой, рассказывать каких делов наделал)

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      Рейтинг: +100

      dmitrinho-SurguT 1 час назад

      Народ, а вы точно на того Рафинью ссылку оставили?

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