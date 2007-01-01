«Сельта» продлила аренду со Смоловым до окончания сезона в Испании

Ну конечно продлили)) Он еще у Атлетико очки не отнял, а потом можно и домой, рассказывать каких делов наделал)
«Сельта» продлила аренду нападающего «Локомотива» Федора Смолова до фактического окончания сезона.
Отмечается, что за команду также продолжат выступать арендованные футболисты Рафинья, Папе Диоп, Филип Брадарич и Джейсон Мурильо.
- За время аренды Смолов принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча.
- «Сельта» после 33 туров занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 34 очками.