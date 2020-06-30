Пьянич – болельщикам «Ювентуса»: «Это было сумасшедшее время, я выступал с великими профессионалами»

Полузащитник Миралем Пьянич обратился к болельщикам «Ювентуса» после объявления о переходе в «Барселону».

«Дыши миром. Это слова, который я повторяю в своей голове в решающие моменты матча.

И это то, что я продолжаю повторять себе сейчас, когда я пытаюсь написать то, что я сейчас чувствую. Я приехал сюда четыре года назад, чтобы выиграть все. Даже если ты на это не способен, это задача футболистов «Ювентуса».

Это было сумасшедшее время, я выступал с великими профессионалами, а еще, с настоящими друзьями. Это были годы, когда я повзрослел как мужчина и как отец. Это город, где рос мой сын Эдин, став главным фанатом «Ювентуса», где у моей семьи остались самые приятные воспоминания нашей жизни.

Я не думаю, что смогу в полной мере выразить благодарность «Юве». Спасибо семье Аньелли. Спасибо всем моим товарищам по команде, которые разделили со мной этот путь. Спасибо всем сотрудникам клуба, которые помогли мне стать лучше. Спасибо болельщикам, которые каждый день заставляли чувствовать себя особенным.

Все очень просто: надевай эту майку как вторую кожу, всегда отдавай всего себя на поле и все будет правильно. Дыши миром. То, что сегодня кажется таким печальным, завтра будет прекрасным воспоминанием, которое останется в сердце на всю жизнь.

С любовью, Миралем», – написал Пьянич.