Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Голкипера «Интера» Берни удалили со скамейки запасных дважды за сезон. Он не сыграл ни разу за шесть лет

    Вратарь «Интера» Томмазо Берни был удален со скамейки запасных в матче 28-го тура с «Пармой».

    Для 37-летнего игрока это уже вторая красная карточка в сезоне. Предыдущую Берни получил в январе в игре с «Кальяри», когда был также удален со скамейки.

    Футболист играет в «Интере» с 2014 года, и за эти шесть лет ни разу не появлялся на поле. До этого он уже был в системе миланцев – в 1999-2001 годах.

    • «Интер» выиграл у «Пармы» со счетом 2:1.
    • Команда Антонио Конте занимает в Серии А третье место.

    Источник: Sky Sport Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77444
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru