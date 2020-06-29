Голкипера «Интера» Берни удалили со скамейки запасных дважды за сезон. Он не сыграл ни разу за шесть лет

Вратарь «Интера» Томмазо Берни был удален со скамейки запасных в матче 28-го тура с «Пармой».

Для 37-летнего игрока это уже вторая красная карточка в сезоне. Предыдущую Берни получил в январе в игре с «Кальяри», когда был также удален со скамейки.

Футболист играет в «Интере» с 2014 года, и за эти шесть лет ни разу не появлялся на поле. До этого он уже был в системе миланцев – в 1999-2001 годах.