Голкипера «Интера» Берни удалили со скамейки запасных дважды за сезон. Он не сыграл ни разу за шесть лет

Вратарь «Интера» Томмазо Берни был удален со скамейки запасных в матче 28-го тура с «Пармой».
Для 37-летнего игрока это уже вторая красная карточка в сезоне. Предыдущую Берни получил в январе в игре с «Кальяри», когда был также удален со скамейки.
Футболист играет в «Интере» с 2014 года, и за эти шесть лет ни разу не появлялся на поле. До этого он уже был в системе миланцев – в 1999-2001 годах.
- «Интер» выиграл у «Пармы» со счетом 2:1.
- Команда Антонио Конте занимает в Серии А третье место.
Источник: Sky Sport Italia