РПЛ. Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»

В 24 туре РПЛ «Урал» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» – 2:1.
Счет на 20-й минуте открыл Эрик Бикфалви, реализовав пенальти. На 68-й минуте Михаил Костюков счет сравнял, спустя две минуты Бикфалви забил победный мяч.
Румынский хавбек был удален в конце матча, получив две желтые карточки на 82-й и 83-й минутах.
«Урал» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Тамбов» идет 13-м – у него 25 очков.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Голы: 1:0 – Бикфалви, 20; 1:1 – Костюков, 68; 2:1 – Бикфалви, 70.
Источник: «Бомбардир»