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    РПЛ. Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»

    В 24 туре РПЛ «Урал» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» – 2:1.

    Счет на 20-й минуте открыл Эрик Бикфалви, реализовав пенальти. На 68-й минуте Михаил Костюков счет сравнял, спустя две минуты Бикфалви забил победный мяч.

    Румынский хавбек был удален в конце матча, получив две желтые карточки на 82-й и 83-й минутах.

    «Урал» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Тамбов» идет 13-м – у него 25 очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Урал – Тамбов – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 20; 1:1 – Костюков, 68; 2:1 – Бикфалви, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17288

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Странно, что Бикфалви до сих пор в Урале.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1652

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Классный гол они с Бавиным создали!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      garet12222 1 час назад

      Урал, с победой! Бикфалви прекрасный голешник забил

      2
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