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РПЛ. Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом»

28 июня 2020, 18:37
4

В 24 туре РПЛ «Урал» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» – 2:1.

Счет на 20-й минуте открыл Эрик Бикфалви, реализовав пенальти. На 68-й минуте Михаил Костюков счет сравнял, спустя две минуты Бикфалви забил победный мяч.

Румынский хавбек был удален в конце матча, получив две желтые карточки на 82-й и 83-й минутах.

«Урал» набрал 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Тамбов» идет 13-м – у него 25 очков.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Урал – Тамбов – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 20; 1:1 – Костюков, 68; 2:1 – Бикфалви, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Тамбов Бикфалви Эрик Костюков Михаил
Комментарии (4)
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garet12222
1593360741
Урал, с победой! Бикфалви прекрасный голешник забил
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Ганнибал Лектор
1593362059
Классный гол они с Бавиным создали!
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DOCTOR PENALTY
1593363809
Странно, что Бикфалви до сих пор в Урале.
Ответить
zigbert
1593437990
При равной игре Уралу повезло больше. Бикфалви все же классный игрок. Однако следующую игру Уралу придется играть без него.
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