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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

    «Ростов» одержал первую победу после возобновления чемпионата России. Голы в ворота «Арсенала» забили игроки, имеющие опыт выступления за сборную России: Павел Мамаев и Алексей Ионов.

    Южане поднялись на третье место – в зону Лиги чемпионов. Туляки занимают девятую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 87), Глебов, Зайнутдинов (Черкес, 88), Саплинов (Байрамян, 67), Шомуродов (Прошляков, 52).

    «Арсенал»: Лодыгин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Денисов, Альварес (Володько, 78), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Лесовой, Чаушич (К. Кангва, 67), Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Банда, 78).

    Предупреждения: Глебов, 62; Козлов, 66; Прошляков, 77 – Денисов, 10; Лесовой, 57; Горбатенко, 70; Ковалев, 77; К. Кангва, 90.

    Удаления: Прошляков, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии36
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      Рейтинг: +5412

      GoLenaStop 4 минуты назад

      Не ищем причины, а ищем возможности и добиваемся результата.
      Ростсельмаш, надо надрать Европопу в этом сезоне!
      Люблю вас, Ростсельмаш!

      1
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      Рейтинг: +5953

      paracetamol 7 минут назад

      Ростову наш привет и уважение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5412

      GoLenaStop 12 минут назад

      Ростсельмаш - разгильдяи! Почему не играете красиво с начала и до упора?
      Спасибо за победу!
      С ув.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      ростов 100/100 > GoLenaStop 10 минут назад

      После карантина, без тренировок просто сил не хватило, вот и играли на отбой. На этот раз можно простить.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5412

      GoLenaStop > ростов 100/100 3 минуты назад

      Пацан, не забивший в пустую калитку... Не ругайте его, хороший игрок.

      0
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      Рейтинг: +4788

      alp 23 минуты назад

      песьяков, мамаев, шомуродов, эонов - это же игроки основного состава Ростова, которые должны чалится в карантине?????? не??? а почему они с сочи не играли??? у кого то еще есть вопросы по поводу честности ростова в прошлом матче????? сочи, вы хоть и мудаки, но сегодня я за вас

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1700

      латунный > alp 16 минут назад

      карантин закончился у них думай что пишеш и не надо нам таких болельщиков бомжи нам не товарищи

      1
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      Рейтинг: +4788

      alp > латунный 15 минут назад

      блин, латунный... неделя прошла.. какой накуй карантин закончился???? только инкубационный период 14-21 день

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1700

      латунный > alp 9 минут назад

      14 дней

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1700

      латунный > латунный 7 минут назад

      и срок идёт от дня когда он выевлен а не от игры с сочи и правила уже все поменяли .азмун погулял сегодня ждите теперь и у бомжей вирус

      1
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      ...
      Рейтинг: +39723

      MaxRnD > латунный 7 минут назад

      Андрей, с этим шакальём общаться - просто зря время терять. Их же при одном слове Ростов корёжит, как вампира под осиновым колом. Ты почитай его комменты насчёт команды
      https://bombardir.ru/news/606055-Rostov-hochet-otpravit-na-match-s-Sochi-komandu-2003-goda-rozhdeniya#comments

      0
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      ...
      Рейтинг: +1700

      латунный > MaxRnD 6 минут назад

      да это ясно но молчать нам не стоит надо ставить их на своё место

      1
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      ...
      Рейтинг: +29

      ростов 100/100 > alp 6 минут назад

      Посчитай, карантин у них с 12 июня, всей команды, вот и не играли. Вчера у них брали анализы на вирус, у всех чисто. поэтому сегодня и играли. Ты что думаешь если бы тогда их допустили то они бы не играли. Даже сегодня играли без тренировок, они ещё вчера все сидели в карантине.

      2
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      Рейтинг: +4788

      alp > alp 6 минут назад

      MaxRnD я понимаю твою антипатию, но включи мозг и ответь себе - где были песьяков, мамаев, шомуродов, эонов в игре с сочами, почему они вышли на матч с арсеналом, если карантин 14 дней?

      0
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      ...
      Рейтинг: +29

      ростов 100/100 > alp 4 минуты назад

      Карантин у них с 12 июня был, вчера только закончился. Они играли сегодня без тренировок. Не знаешь, не пиши ерунду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4788

      alp > латунный 3 минуты назад

      я помню твои посты, ты, вроде, парень в адеквате. Отрицательные тесты выявили за 2 дня до игры с сочи. сегодня, значит, 10-й день. Какого хера они вышли на игру будучи на карантине? ну а если у них небыло карантина, то, почему не играли с сочи? Давай тока продолжим в адеквате - приведи доводы. я, может, чего не знаю. но со стороны это выглядит очень странно

      0
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      ...
      Рейтинг: +4788

      alp > MaxRnD 2 минуты назад

      ты, короче, иди накуйнавсегда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1522

      Кузьмич на трибуне 31 минуту назад

      Ростов и ростовчан с победой. Слава Богу , что ваши приключения с карантином закончились. Радует в двойне , что никто из конкурентов не смог вас опередить, и вы вновь включились в гонку за медали и Еврокубки.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1522

      Кузьмич на трибуне > MaxRnD 18 минут назад

      Тебя бесит , что я вас поздравил? Тебя бесит , что я рад тому что ваши проблемы закончились? Тебя послать подальше или сам пойдёшь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +39723

      MaxRnD > Кузьмич на трибуне 18 минут назад

      Карпин: «Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?»

      > Кузьмич на трибуне 25 июня, 21:56
      Вообще то нужно было ФК Ростов снимать с турнира и отправлять в ПФЛ. Это был бы хороший урок за нарушение режима в период подготовки к рестарту. Более того никто бы в Оренбурге и Динамо не заболели бы.

      https://bombardir.ru/news/606494-Karpin-Ya-pravilno-ponyal-chto-data-igry-Krasnodar-Dinamo-izmenena-iz-za-fors-mazhora#comments
      ****************************************************************
      Шакалишь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39723

      MaxRnD > Кузьмич на трибуне 13 минут назад

      "Кузьмич на трибуне", "Январь 59", "morgan59"
      Я по поводу психиатра не шутил. Обратись

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1522

      Кузьмич на трибуне > MaxRnD 12 минут назад

      Если ты из палаты 6 сбежал, не равняй всех по сабе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      ростов 100/100 > Кузьмич на трибуне 29 секунд назад

      Так тогда надо всех отправлять в ПФЛ, Оренбург тоже, они тоже в карантине, и ещё кое кто болел, только раньше. Это фосмажор, от этого ни кто не застрахован.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      ростов 100/100 35 минут назад

      Да ребята, второй тайм провалили, НО. после карантина, без тренировок простительно. Оба гола красава, жаль третий киксонул. Всех земляков с Победой !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2076

      minaev23 35 минут назад

      С победой МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1700

      латунный 40 минут назад

      важная победа но сил не было навесь матч карантин сказался

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39723

      MaxRnD 43 минуты назад

      Прошляков - у меня нет слов!
      Хотелось бы надеяться, что Георгич разберётся и в регулярном чемпионате мы его больше на поле не увидим ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39873

      portero > MaxRnD 39 минут назад

      розыгрыш был хорош, а он взял и всё испортил....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39723

      MaxRnD > portero 38 минут назад

      + удаление

      2
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      ...
      Рейтинг: +501

      vsespartak01 > MaxRnD 22 минуты назад

      макс с победой!удачи и медалей ростову в чемпионате!!

      1
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      Рейтинг: +156

      Zenit2312 43 минуты назад

      С победой Ростов!!!

      8
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      Рейтинг: +4788

      alp > Zenit2312 14 минут назад

      победа дерьмом пахнет, после прошлого тура с сочи...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +39723

      MaxRnD > alp 2 минуты назад

      Это ты после вчерашнего матча с КС такое говоришь ? Откровенно позабавил ))))))))

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