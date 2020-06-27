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  • РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

27 июня 2020, 21:57
70

«Ростов» одержал первую победу после возобновления чемпионата России. Голы в ворота «Арсенала» забили игроки, имеющие опыт выступления за сборную России: Павел Мамаев и Алексей Ионов.

Южане поднялись на третье место – в зону Лиги чемпионов. Туляки занимают девятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 87), Глебов, Зайнутдинов (Черкес, 88), Саплинов (Байрамян, 67), Шомуродов (Прошляков, 52).

«Арсенал»: Лодыгин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Денисов, Альварес (Володько, 78), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Лесовой, Чаушич (К. Кангва, 67), Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Банда, 78).

Предупреждения: Глебов, 62; Козлов, 66; Прошляков, 77 – Денисов, 10; Лесовой, 57; Горбатенко, 70; Ковалев, 77; К. Кангва, 90.

Удаления: Прошляков, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Арсенал
Комментарии (70)
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portero
1593284306
Ростов с победой! хватило на полчаса, потом сказался карантин...
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Zenit2312
1593284609
С победой Ростов!!!
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MaxRnD
1593284618
Прошляков - у меня нет слов! Хотелось бы надеяться, что Георгич разберётся и в регулярном чемпионате мы его больше на поле не увидим ...
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латунный
1593284771
важная победа но сил не было навесь матч карантин сказался
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alp
1593285808
песьяков, мамаев, шомуродов, эонов - это же игроки основного состава Ростова, которые должны чалится в карантине?????? не??? а почему они с сочи не играли??? у кого то еще есть вопросы по поводу честности ростова в прошлом матче????? сочи, вы хоть и мудаки, но сегодня я за вас
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paracetamol
1593286773
Ростову наш привет и уважение.
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GoLenaStop
1593286910
Не ищем причины, а ищем возможности и добиваемся результата. Ростсельмаш, надо надрать Европопу в этом сезоне! Люблю вас, Ростсельмаш!
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Мага 13
1593287843
Ростов-папа, с победой!
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vsespartak01
1593324942
ростов!оставшиеся матчи надо выигрывать и выходить в европу!питерское недоразумение все равно там ничего не сделает!синит и его большинство псевдоболел алармоборатов не заслуживает выхода в высший свет!ваще чемпионат нечего было продолжать!это позор на всю европу,что сейчас творится !правила выдумывают и их нарушают тут же!вар-это посмешище !для чего его придумали?наших судей ваще нечего пускать за рубеж!это будет посмешище!заканчивайте это безобразие и проводите полную реконструкцию всего российского футбола!такой футбол нам не нужен!
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kazak161
1593328218
Всех болельщиков Ростова с ПОБЕДОЙ!Трудно будет бороться за третье место но и четвертое сейчас хорошо, пропущенные игры Краснодара не в счет!
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