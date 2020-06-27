РПЛ. «Ростов» обыграл «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Ростов» одержал первую победу после возобновления чемпионата России. Голы в ворота «Арсенала» забили игроки, имеющие опыт выступления за сборную России: Павел Мамаев и Алексей Ионов.

Южане поднялись на третье место – в зону Лиги чемпионов. Туляки занимают девятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мамаев, 1; 2:0 – Ионов, 17; 2:1 – Луценко, 58.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов (Долгов, 87), Глебов, Зайнутдинов (Черкес, 88), Саплинов (Байрамян, 67), Шомуродов (Прошляков, 52).

«Арсенал»: Лодыгин, Григалава, Хагуш (Ковалев, 67), Денисов, Альварес (Володько, 78), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Лесовой, Чаушич (К. Кангва, 67), Костадинов, Луценко, Э. Кангва (Банда, 78).

Предупреждения: Глебов, 62; Козлов, 66; Прошляков, 77 – Денисов, 10; Лесовой, 57; Горбатенко, 70; Ковалев, 77; К. Кангва, 90.

Удаления: Прошляков, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

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