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РФС оштрафовал «Ростов», «Сочи», «Ахмат» и «Крылья» за нарушение регламента возобновления РПЛ

25 июня 2020, 17:55
12

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого несколько клубов РПЛ получили штрафы за нарушение регламента возобновления тренировок и матчей чемпионата.

«Ростов» и «Сочи» были оштрафованы на 25 тысяч рублей, «Ахмат» получил штраф в 20 тысяч, «Крылья Советов» – 30 тысяч. Эти клубы допустили нарушение социальной дистанции зрителями на стадионе.

Также были наказаны полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и форвард «Зенита» Сердар Азмун, имевшие контакт с болельщиками и медиа до и во время матча. Обоих игроков оштрафовали на 20 тысяч рублей.

На прошлой неделе были зафиксированы вспышки коронавируса в «Ростове» и «Динамо». Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».

Источник: Телеграм РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Ахмат Крылья Советов Локомотив Зенит Мариу Жоау Азмун Сердар
Комментарии (12)
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фанат джигурды
1593098194
Мало штрафуют, надо больше причин.
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Соарес
1593098440
Вот и цена зараженным Играйте все теперь основным составом ,а потом получите штраф 30т.р.
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латунный
1593103374
*********** они
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paracetamol
1593104154
Премиальный фонд РПЛ растет!
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Axe111
1593105280
Ну пррросто сказочные дол****!!! САМОЛИКВИДИРУЙТЕСЬ УЖЕ!!! ПОЗОРИЩЕ!!!
Ответить
Бухбух
1593105301
Вместо того, чтобы отменить штрафы, РФС решил добить клубы РПЛ, которые из-за коронавируса подсчитывают убытки.
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ivany4
1593109448
Странно, а за нарушение социальной дистанции болельщиками Спартака, при проводе команды на игру, их взяли под защиту. Так сегодня выгодно, РФС???
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Чехов на Садовой
1593117246
На штрафы в пользу РФС-РПЛ ни короновирус ни штопаный регламент не действует. Тут у них всё хорошо. Особо интересен пассаж о штрафе за соц.дистанцию между болелами клубам на выезде. А чем стюарды и прочие полицейские занимались? На улицах у них народ лихо штрафовать получается! Форсмажор им в одно место.
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Hektor 84
1593124477
Штрафы не серьезные.
Ответить
paracetamol
1593170963
Регламент раза 3 переделывали. Какой из них нарушен?
Ответить
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