РФС оштрафовал «Ростов», «Сочи», «Ахмат» и «Крылья» за нарушение регламента возобновления РПЛ

Сегодня состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого несколько клубов РПЛ получили штрафы за нарушение регламента возобновления тренировок и матчей чемпионата.

«Ростов» и «Сочи» были оштрафованы на 25 тысяч рублей, «Ахмат» получил штраф в 20 тысяч, «Крылья Советов» – 30 тысяч. Эти клубы допустили нарушение социальной дистанции зрителями на стадионе.

Также были наказаны полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и форвард «Зенита» Сердар Азмун, имевшие контакт с болельщиками и медиа до и во время матча. Обоих игроков оштрафовали на 20 тысяч рублей.

На прошлой неделе были зафиксированы вспышки коронавируса в «Ростове» и «Динамо». Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».