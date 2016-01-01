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    РФС оштрафовал «Ростов», «Сочи», «Ахмат» и «Крылья» за нарушение регламента возобновления РПЛ

    Сегодня состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого несколько клубов РПЛ получили штрафы за нарушение регламента возобновления тренировок и матчей чемпионата.

    «Ростов» и «Сочи» были оштрафованы на 25 тысяч рублей, «Ахмат» получил штраф в 20 тысяч, «Крылья Советов» – 30 тысяч. Эти клубы допустили нарушение социальной дистанции зрителями на стадионе.

    Также были наказаны полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и форвард «Зенита» Сердар Азмун, имевшие контакт с болельщиками и медиа до и во время матча. Обоих игроков оштрафовали на 20 тысяч рублей.

    На прошлой неделе были зафиксированы вспышки коронавируса в «Ростове» и «Динамо». Сегодня стало известно о восьми случаях заражения COVID-19 в «Оренбурге».

    Источник: Телеграм РФС

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +401

      Соарес 5 минут назад

      Вот и цена зараженным
      Играйте все теперь основным составом ,а потом получите штраф 30т.р.

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      Рейтинг: +1000

      фанат джигурды 9 минут назад

      Мало штрафуют, надо больше причин.

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