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    «Чемпионат»: ЦСКА сегодня проведет собрание, Гончаренко пока нет на базе

    Сегодня на клубной базе ЦСКА состоится собрание команды, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, футболисты уже приехали на место встречи, а главного тренера Виктора Гончаренко там пока нет.

    На выходных стало известно о желании белорусского специалиста покинуть занимаемый пост. Сообщалось, что после разгрома от «Зенита» он написал заявление об уходе.

    Сменить Гончаренко у руля ЦСКА может его помощник Сергей Овчинников.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      zago25 45 минут назад

      Спорт вернулся, а с ним и лучшие профессиональные прогнозы от - tgtennis.com

      0
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    • ...
      Рейтинг: +360

      Proker 49 минут назад

      Чалова в угол за Васиной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2388

      Dgad 55 минут назад

      Я за ЦСКА уже давно болею, сколько смотрю футбол столько и болею и всегда наших парней потдерживал. Но сейчас глядя на игру хочется плакать, защита никакущая от слова вообще, полузащита вообще без мысли, доведут до ворот, расставятся и пасуют друг другу пока не ошибутся либо не отнимут либо кривой пас отдадут. Нет завершающей мысли, нет последнего паса, нет нападения толкового и защиты...как бы это не прискорбно звучало но Ганчаренко аут...

      1
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      Рейтинг: +510

      elessar arnor 59 минут назад

      Березуцких с Игнашом, если не выйдет, то ничего

      0
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      Рейтинг: +1303

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Ставит 17-ти летнего. У него привозы матч через матч. Избавился как от пыли от Чернова и Шарлия- а у них неплохие кондиции. Зато на скамейке Магнуссон и Гогуа. И какой пионер-отряд? У Газзаева команда ещё моложе была. Но это только ей помогало походу сезона. Газзаев играл на сильных качествах своих футболистов, а не ставил двухэтажную тики-таку))) Есть один + Овчинникове. Игроки будут есть раз в день, но вместо воды, так и быть, будет пепси))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +480

      NewLife 1 час назад

      А Селюка пригласили? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11445

      vladimir-7 > NewLife 7 минут назад

      Он без приглашения валяется под забором базы, вызвали
      спецмедслужбу из вытрезвителя.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Cleaner 1 час назад

      "ЦСКА сегодня проведет собрание". Собрание назначается. Кем то. Оно не происходит само собой. Значит кто то что то хочет донести до команды. Ждем новостей.

      2
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      Рейтинг: +11445

      vladimir-7 > Cleaner 4 минуты назад

      Новостей не будет, всё останется, пока, по-прежнему.

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