«Чемпионат»: ЦСКА сегодня проведет собрание, Гончаренко пока нет на базе

Сегодня на клубной базе ЦСКА состоится собрание команды, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, футболисты уже приехали на место встречи, а главного тренера Виктора Гончаренко там пока нет.

На выходных стало известно о желании белорусского специалиста покинуть занимаемый пост. Сообщалось, что после разгрома от «Зенита» он написал заявление об уходе.

Сменить Гончаренко у руля ЦСКА может его помощник Сергей Овчинников.