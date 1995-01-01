Николич использовал лишь одну замену в матче с «Оренбургом» при пяти разрешенных – на 95-й минуте выпустил Идову

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура РПЛ.

Для Марко Николича эта игра стала дебютной на посту главного тренера московской команды. Он использовал в матче лишь одну замену – на 95-й минуте выпустил Брайана Идову вместо Жоау Мариу.

РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления