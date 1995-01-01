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    Николич использовал лишь одну замену в матче с «Оренбургом» при пяти разрешенных – на 95-й минуте выпустил Идову

    «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура РПЛ.

    Для Марко Николича эта игра стала дебютной на посту главного тренера московской команды. Он использовал в матче лишь одну замену – на 95-й минуте выпустил Брайана Идову вместо Жоау Мариу.

    РПЛ. «Локомотив» победил «Оренбург» в первой игре Николича, в матче три удаления

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5

      gorbunovz 1 час назад

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://vkk.me/anticam

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      Рейтинг: +216

      Спартачище 2 часа назад

      Ну а на ко7о менять. Золотой фонд распивочных трансферов ещё не подъехал

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