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    АПЛ. «Арсенал» уступил «Брайтону», «Уотфорд» и «Лестер» сыграли вничью

    Завершились два субботних матча 30-го тура английской Премьер-лиги.

    «Уотфорд» и «Лестер» обменялись голами на последних минутах встречи, расписав ничью 1:1.

    «Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 2:1, забив решающий мяч на 95-й минуте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Уотфорд – Лестер Сити – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чилвел, 90; 1:1 – Доусон, 90+3.

    Брайтон & Хов – Арсенал – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пепе, 68; 1:1 – Данк, 75; 2:1 – Мопе, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч 52 минуты назад

      Акуууеть...Арсенал проиграл Брайтону. (( Нее ну понятно, что это АПЛ, где даже команда на 20-м месте может закинуть сюрприз.Но учитывая 9-е место Арсенала, это ваще горе для его фанатов.

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      Рейтинг: +406

      LMI > Вот оно чё Михалыч 41 минуту назад

      Уже 3 года как для нас это не горе, а норма, хоть и печальная

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      Рейтинг: -2096

      Вот оно чё Михалыч > LMI 38 минут назад

      Сочуствую.Крепитесь.Надейтесь.Болейте за своих.

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      Рейтинг: +406

      LMI 1 час назад

      Ну что сказать. Гламурные презервативы, которые нынче и составляют команду Арсенал, во главе с "великим" другом Пепа в очередной раз доказали свой статус. Если говорить на чистоту - то данный состав Арсенала самый говеных и никчемный за последние минимум лет 30. С этими игроками да и с этим тренером Арсенал окончательно перекочует во вторую половину таблицы и будет вести борьбу за сохранение прописки.

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