АПЛ. «Арсенал» уступил «Брайтону», «Уотфорд» и «Лестер» сыграли вничью

Акуууеть...Арсенал проиграл Брайтону. (( Нее ну понятно, что это АПЛ, где даже команда на 20-м месте может закинуть сюрприз.Но учитывая 9-е место Арсенала, это ваще горе для его фанатов.
Завершились два субботних матча 30-го тура английской Премьер-лиги.
«Уотфорд» и «Лестер» обменялись голами на последних минутах встречи, расписав ничью 1:1.
«Брайтон» одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 2:1, забив решающий мяч на 95-й минуте.
Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур
Уотфорд – Лестер Сити – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Чилвел, 90; 1:1 – Доусон, 90+3.
Брайтон & Хов – Арсенал – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Пепе, 68; 1:1 – Данк, 75; 2:1 – Мопе, 90+5.