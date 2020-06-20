Еременко: «От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко раскритиковал хавбека «Сочи» Андрея Мостового после поражения своей команды от южан со счетом 1:10.
«От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан – ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов – сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову желтую.
Из всех низких поступков в этом матче этот – самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь – и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», – сказал Еременко.
- «Ростов» вынужденно выпустил на матч с «Сочи» молодежный состав – футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.
- Игроки основы не смогли принять участие в игре, поскольку находятся на карантине после обнаружения в команде шести случаев заражения коронавирусом.
- Еременко – один из инфицированных.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна