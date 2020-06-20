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  • Еременко: «От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция»

Еременко: «От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция»

20 июня 2020, 08:44
29

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко раскритиковал хавбека «Сочи» Андрея Мостового после поражения своей команды от южан со счетом 1:10.

«От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан – ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов – сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову желтую.

Из всех низких поступков в этом матче этот – самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь – и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», – сказал Еременко.

  • «Ростов» вынужденно выпустил на матч с «Сочи» молодежный состав – футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.
  • Игроки основы не смогли принять участие в игре, поскольку находятся на карантине после обнаружения в команде шести случаев заражения коронавирусом.
  • Еременко – один из инфицированных.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Еременко Роман Мостовой Андрей
Комментарии (29)
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Mityai90
1592634199
От поступка еременко тоже "рвотная реакция"
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BarStep
1592636850
Рома, сдай тест на беременность.. Все почему-то дружно забыли, что футбол - это прежде всего бизнес и ни кто в таких ситуациях не собирается и не будет терять деньги.. Вы чего люди? Какая может быть благотворительность? В бизнесе только расталкивать конкурентов локтями.. и всё.. А поддавки и всё остальное - оставьте для дворового футбола, там да, особенно когда дядьки играют с пацанами..
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paracetamol
1592640390
Стыдно фолить в 16 лет. Что из него вырастет в 26?
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Axe111
1592641071
А кто там себя уважал,если вышел против школьников,убогая клоунада
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Juic
1592642332
А рвотная реакция точно не от палёного кокса? Может, дилера сменить? Или у него один с Ефремовым был, теперь затихарился, приходится в подворотнях мел брать? Моралист хренов.
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Plyash
1592642918
Все эти уроды из Сочи друг друга стоят.Мальчишки-школьники уделали их и морально,и психологически.Ну а силёнок,понятно дело,ещё не хватило. Вы настоящие мужчины,Ростов-младший,спасибо Вам за игру.
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NewLife
1592643095
Прав Роман, это нравственно разложившаяся команда.
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Иван Петров 1986
1592644214
Одно слово бомжи.
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GoLenaStop
1592644269
Пусть мы проиграли, но получили опыт. Да, и пацаны забили ПЕРВЫМИ!!! Спасибо, Ростсельмаш! Выздоравливай и играй!
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Hektor 84
1592644570
Ну так он бомжик петушок. Вот и поступки у него такие же.
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