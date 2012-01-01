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    Еременко: «От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко раскритиковал хавбека «Сочи» Андрея Мостового после поражения своей команды от южан со счетом 1:10.

    «От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан – ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов – сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову желтую.

    Из всех низких поступков в этом матче этот – самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь – и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», – сказал Еременко.

    • «Ростов» вынужденно выпустил на матч с «Сочи» молодежный состав – футболистов в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Игроки основы не смогли принять участие в игре, поскольку находятся на карантине после обнаружения в команде шести случаев заражения коронавирусом.
    • Еременко – один из инфицированных.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии12
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      Рейтинг: +278

      Алекс636363 1 минуту назад

      питерское динамо - позор. пусть снова становятся петротрестом и валят в питер, во второй дивизион

      0
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      Рейтинг: +1588

      Ганнибал Лектор 5 минут назад

      Это называется опыт. Те оплеухи, которые прилетали пацанам - бесценный для них опыт. Они вчера здорово повзрослели как футболисты. А во взрослом футболе много таких как Бускетс, Неймар, Матерацци...

      0
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      Рейтинг: +2166

      Axe111 13 минут назад

      А кто там себя уважал,если вышел против школьников,убогая клоунада

      0
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      Рейтинг: +5802

      paracetamol 24 минуты назад

      Стыдно фолить в 16 лет. Что из него вырастет в 26?

      -2
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      Рейтинг: +4220

      TOL47 51 минуту назад

      этот еще молодой дурак недалеко возрастом и умом ушел от пацанов, а там 30 летние мужики дали прочувствовать пацанам разницу в наглости и опыте.

      2
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      Рейтинг: +12

      Kurt Angel 1 час назад

      А мне от руководства Ростова противно. И уже не первый год)

      2
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      Рейтинг: +3658

      BarStep 1 час назад

      Рома, сдай тест на беременность.. Все почему-то дружно забыли, что футбол - это прежде всего бизнес и ни кто в таких ситуациях не собирается и не будет терять деньги.. Вы чего люди? Какая может быть благотворительность? В бизнесе только расталкивать конкурентов локтями.. и всё.. А поддавки и всё остальное - оставьте для дворового футбола, там да, особенно когда дядьки играют с пацанами..

      0
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      Рейтинг: +102

      armen10 > BarStep 16 минут назад

      О какой благттворительности речь??
      Просто нужно было уважительнее относиться к пацанам 16-17 летним, играть с достоинством.
      Не говоря уж про то, что когда им было херово, им пошли навстречу. А тут сразу бизнес, календарь, вся ху..я.

      0
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      Рейтинг: +1491

      Genz 1 час назад

      Мостовой на эмоциях. После матча извинился

      2
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      Рейтинг: +2159

      KPCCSPB 2 часа назад

      Аа, когда кокс долбил, и подставил коней настолько, что они до сих пор не могут центр поля закрыть, это нормально.. А то, что на эмоциях, это плохо..

      6
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      Рейтинг: +272

      Mityai90 2 часа назад

      От поступка еременко тоже "рвотная реакция"

      5
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