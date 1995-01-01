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    Генсек РФС Алаев: «Прямой обмен «Тамбова» с «Нижним Новгородом» невозможен»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по поводу желания футбольных клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород» поменяться городами.

    «Тамбов» проходит процедуру получения лицензии РФС-1. Что касается переездов, то прямой обмен с «Нижним Новгородом» невозможен. Нам поступали обращения. Мы запросили документы, не получили официальных ответов. Клуб может сменить географию, как «Динамо СПб» переехало в Сочи. Но просто поменяться местами нельзя», – сказал Алаев.

    • «Тамбов» выступает в РПЛ, а «Нижний Новгород» – в ФНЛ.
    • Тамбовчане в весенней части сезона играли на стадионе в Нижнем Новгороде из-за несоответствия своей арены требованиям Премьер-лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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