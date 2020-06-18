РФС не рассматривает увеличение квоты зрителей до 30%

РФС не обсуждает вопрос об увеличении квоты на посещение матчей РПЛ до 30%, рассказал генеральный секретарь организации Александр Алаев.

«То, что трибуны открыты, – уже большой плюс для нас и клубов. На данный момент мы не обсуждаем вопрос увеличения до 30%.

Мы должны увидеть, что это работает, что мы можем справляться с текущей ситуацией. После первого тура мы проанализируем ситуацию. Нужно реализовать возможность, которая есть сейчас», – сказал генсек РФС.

Сейчас матчи РПЛ со зрителями разрешено проводить при условии, что заполняемость трибун будет не более 10% от общего количества мест на трибунах.