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    РФС не рассматривает увеличение квоты зрителей до 30%

    РФС не обсуждает вопрос об увеличении квоты на посещение матчей РПЛ до 30%, рассказал генеральный секретарь организации Александр Алаев.

    «То, что трибуны открыты, – уже большой плюс для нас и клубов. На данный момент мы не обсуждаем вопрос увеличения до 30%.

    Мы должны увидеть, что это работает, что мы можем справляться с текущей ситуацией. После первого тура мы проанализируем ситуацию. Нужно реализовать возможность, которая есть сейчас», – сказал генсек РФС.

    Сейчас матчи РПЛ со зрителями разрешено проводить при условии, что заполняемость трибун будет не более 10% от общего количества мест на трибунах.

    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • В чемпионате с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Bombardir

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