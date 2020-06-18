«Чемпионат»: признаки коронавируса в «Ростове» были только у Байрамяна

Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» был полузащитник Хорен Байрамян, пишет «Чемпионат».

Из заболевших COVID-19 игроков ростовчан только у Байрамяна были симптомы коронавируса. Вероятно, хавбек заразился при посещении родителей, перенесших заболевание.

В среду стало известно о шести случаях заражения коронавирусом в «Ростове». По информации комментатора Нобеля Арустамяна, кроме Байрамяна положительные результаты оказались у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Арсения Логашова.