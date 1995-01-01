Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    «Чемпионат»: признаки коронавируса в «Ростове» были только у Байрамяна

    Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» был полузащитник Хорен Байрамян, пишет «Чемпионат».

    Из заболевших COVID-19 игроков ростовчан только у Байрамяна были симптомы коронавируса. Вероятно, хавбек заразился при посещении родителей, перенесших заболевание.

    В среду стало известно о шести случаях заражения коронавирусом в «Ростове». По информации комментатора Нобеля Арустамяна, кроме Байрамяна положительные результаты оказались у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Арсения Логашова.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +812

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      А причём тут наличие признаков, если вирус выявляет через тесты?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1583

      Cleaner 1 час назад

      Если у него БЫЛИ ПРИЗНАКИ ВИРУСА, то ПОЧЕМУ он не был ИЗОЛИРОВАН??! И что означает словосочетание "признаки вируса"? Что за БАРДАК в Ростове?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru