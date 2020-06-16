Примера. «Бетис» и «Гранада» сыграли вничью. Три гола из четырех были забиты после 84-й минуты

В матче 29-го тура Примеры «Бетис» дома сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 2:2.

Гости вышли вперед в первом тайме усилиями Карлоса Фернандеса Луны. С 84-й по 88-ю минуту хозяева поля ответили двумя голами – отличились Серхио Каналес и Кристиан Тельо. Однако победу им удержать не удалось – в компенсированное время счет сравнял Роберто Сольдадо.

Набрав по одному очку, команды не изменили свое положение в турнирной таблице чемпионата: «Бетис» остался на 13-м месте, а «Гранада» – на восьмом.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

Бетис – Гранада – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Луна, 29; 1:1 – Каналес (с пенальти), 85; 2:1 – Тельо, 88; 2:2 – Сольдадо, 90+1.

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