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    Лукас может пропустить четыре матча «Реала»

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес выбыл из строя из-за травмы.

    Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у 28-летнего футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

    По информации AS, испанский вингер пропустит не менее двух недель.

    Таким образом, Лукас, скорее всего, не сыграет против «Валенсии», «Реал Сосьедада», «Мальорки» и «Эспаньола».

    В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 18 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1286

      FENIX-SL 1 час назад

      какая разница
      все равно выйдет тот же самый состав что и обычно...к сожалению

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