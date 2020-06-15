Лукас может пропустить четыре матча «Реала»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у 28-летнего футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

По информации AS, испанский вингер пропустит не менее двух недель.

Таким образом, Лукас, скорее всего, не сыграет против «Валенсии», «Реал Сосьедада», «Мальорки» и «Эспаньола».

В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 18 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.