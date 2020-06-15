Омар Момани нарисовал знаковые для сборной России события ЧМ-2018

Карикатурист Омар Момани изобразил памятные моменты чемпионата мира 2018 года в исполнении футболистов сборной России.

Аниматор нарисовал знаменитое празднование голов Артема Дзюбы, сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти со сборной Испании и голы Дениса Черышева и Марио Фернандеса Хорватии в 1/4 финала турнира.

На домашнем ЧМ сборная Россия дошла до четвертьфинала, что стало самым большим достижением в истории команды на мировых первенствах.