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  • Омар Момани нарисовал знаковые для сборной России события ЧМ-2018

Омар Момани нарисовал знаковые для сборной России события ЧМ-2018

15 июня 2020, 14:41
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Карикатурист Омар Момани изобразил памятные моменты чемпионата мира 2018 года в исполнении футболистов сборной России.

Аниматор нарисовал знаменитое празднование голов Артема Дзюбы, сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти со сборной Испании и голы Дениса Черышева и Марио Фернандеса Хорватии в 1/4 финала турнира.

На домашнем ЧМ сборная Россия дошла до четвертьфинала, что стало самым большим достижением в истории команды на мировых первенствах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Омара Момани
Россия
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