Кержаков: «Не так важно, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак». У петербуржцев больше шансов на победу»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил решение РФС провести матч полуфинала Кубка России со «Спартаком» в Петербурге.

«В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять.

На трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о «факторе 12-го игрока». Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее, считаю, петербуржцев фаворитами. Я и до того говорил, что у них больше шансов на победу. Не так важно, где состоится матч», — сказал Кержаков.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира