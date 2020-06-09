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  • Кержаков: «Не так важно, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак». У петербуржцев больше шансов на победу»

Кержаков: «Не так важно, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак». У петербуржцев больше шансов на победу»

9 июня 2020, 18:16
17

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил решение РФС провести матч полуфинала Кубка России со «Спартаком» в Петербурге.

«В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять.

На трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о «факторе 12-го игрока». Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее, считаю, петербуржцев фаворитами. Я и до того говорил, что у них больше шансов на победу. Не так важно, где состоится матч», — сказал Кержаков.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Источник: RT
Россия. Кубок Зенит Спартак Кержаков Александр
Комментарии (17)
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Соня Мармеладова
1591716173
Имхо, решение справедливое. Не поддерживаю истерии. Все честно, Спартак играл 2 матча дома, один с ЦСКА. Спб играл один... справедливо играть там. Сослаться можете на дыры в регламенте и .т.д.. Но решили правильно.
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valkam72
1591717603
Позор голубым педикулёзникам.
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NewLife
1591720817
Ни хера не важно, где пройдет игра. Важно то, как работает вертикаль власти, и как принимаются решения. Все люди, от которых пахнет газом, должны были взять самоотвод при голосовании.
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Волька
1591723461
puddlе или немытая падла!Слушай вонючий бомж! "Кривая нога" который комент.зту статью заговорил что у бомжей больше шансов.Если бы играли в Москве вы бы языки в жопу засунули сидели бы тряслись на мусорке
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Hektor 84
1591731092
Я бы так не сказал что у зенита больше шансов. 50 на 50.
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Дядя Серёжа
1591762276
Кабы Зенит использовал всегда свои шансы, он бы лет 5 выигрывал Лигу Чемпионов. Но поляна у них в Питере большая, мячик круглый, дождёмся и посмотрим футбол, я надеюсь.
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paracetamol
1591766399
Свинтяк - капут!
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vladimir-7
1591769828
Для российского футбола, в части участия команды в ЛЕ, выгоднее будет выигрыш Кубка РФ спартаком, который может неплохо выступить в ЕК, а если выиграет Кубок Зенит, то в ЛЕ выступит команда ниже по уровню. Однозначным фаворитом никого назвать нельзя и то, что это будет бой, можно не сомневаться. Главное, чтобы рефери объективно судили.
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Волька
1591885908
"Кривая нога" запел.Ненавижу бомжей
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