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    Кержаков: «Не так важно, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак». У петербуржцев больше шансов на победу»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил решение РФС провести матч полуфинала Кубка России со «Спартаком» в Петербурге.

    «В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять.

    На трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о «факторе 12-го игрока». Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее, считаю, петербуржцев фаворитами. Я и до того говорил, что у них больше шансов на победу. Не так важно, где состоится матч», — сказал Кержаков.

    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

    Источник: RT

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Соня Мармеладова 13 минут назад

      Имхо, решение справедливое. Не поддерживаю истерии. Все честно, Спартак играл 2 матча дома, один с ЦСКА. Спб играл один... справедливо играть там. Сослаться можете на дыры в регламенте и .т.д.. Но решили правильно.

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      Рейтинг: +2712

      alarm 16 минут назад

      ПОЗОР РЫЛАМ!

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