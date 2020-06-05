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    Marca: помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити» станет тренер «Циндао Хуанхай» Лильо

    Главный тренер «Циндао Хуанхай» Хуанма Лильо в скором времени покинет свой пост.

    По информации Marca, 54-летний испанец принял предложение войти в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    Лильо займет место Микеля Артета, который еще в декабре ушел в «Арсенал».

    Ранее Гвардиола звал на должность своего ассистента Хаби Алонсо и Венсана Компани, но оба отказались.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Joe Rokocoko 2 часа назад

      Лильо, это отец и идейный вдохновитель Гвардиолы как тренера, ради которого Пеп согласился завершить карьеру игрока в Мексике, поэтому очень интересно глянуть на них в Сити

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