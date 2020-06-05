Marca: помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити» станет тренер «Циндао Хуанхай» Лильо

Лильо, это отец и идейный вдохновитель Гвардиолы как тренера, ради которого Пеп согласился завершить карьеру игрока в Мексике, поэтому очень интересно глянуть на них в Сити
Главный тренер «Циндао Хуанхай» Хуанма Лильо в скором времени покинет свой пост.
По информации Marca, 54-летний испанец принял предложение войти в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Лильо займет место Микеля Артета, который еще в декабре ушел в «Арсенал».
Ранее Гвардиола звал на должность своего ассистента Хаби Алонсо и Венсана Компани, но оба отказались.