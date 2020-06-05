Marca: помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити» станет тренер «Циндао Хуанхай» Лильо

Главный тренер «Циндао Хуанхай» Хуанма Лильо в скором времени покинет свой пост.

По информации Marca, 54-летний испанец принял предложение войти в штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Лильо займет место Микеля Артета, который еще в декабре ушел в «Арсенал».

Ранее Гвардиола звал на должность своего ассистента Хаби Алонсо и Венсана Компани, но оба отказались.