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    Павлюченко – о Кейне: «Раньше он был никакой – какой-то медленный, неповоротливый»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил, как раньше играл и тренировался форвард Гарри Кейн.

    «В «Тоттенхэме» ещe остался футболист, с которым я играл, – Гарри Кейн. Он тогда был никакой вообще, ноль. Играл во второй команде. Помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и ещe каких-то матчах. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый». Думаю, как ты вообще в футбол собираешься играть?

    А видите, как бывает, как прибавил человек. Сезон-два – и потом начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: «Неужели это он?». А сейчас смотрю на Кейна – это капитан сборной. Сегодня да, он игрок высочайшего уровня. Для меня показатель – забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, это легенда», – сказал Павлюченко.

    • Россиянин выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • В его активе 42 гола и 10 ассистов в 113 матчах.
    • Кейн – воспитанник лондонского клуба, забил 181 мяч и сделал 30 результативных передач в 278 играх.

    Источник: Инстаграм Okko Sport

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