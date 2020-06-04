Павлюченко – о Кейне: «Раньше он был никакой – какой-то медленный, неповоротливый»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко вспомнил, как раньше играл и тренировался форвард Гарри Кейн.

«В «Тоттенхэме» ещe остался футболист, с которым я играл, – Гарри Кейн. Он тогда был никакой вообще, ноль. Играл во второй команде. Помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и ещe каких-то матчах. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть? Ни отдать, ни принять. Какой-то медленный, неповоротливый». Думаю, как ты вообще в футбол собираешься играть?

А видите, как бывает, как прибавил человек. Сезон-два – и потом начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: «Неужели это он?». А сейчас смотрю на Кейна – это капитан сборной. Сегодня да, он игрок высочайшего уровня. Для меня показатель – забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, это легенда», – сказал Павлюченко.