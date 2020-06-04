Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за проблем с приводящей мышцей

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может не сыграть в матче 28 тура Примеры с «Мальоркой».

По информации El Chiringuito TV, футболист чувствует дискомфорт в приводящей мышце. В сентябре прошлого года у аргентинца было диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.

«Барса» сыграет с «Мальоркой» на выезде 13 июня. Сейчас каталонцы лидируют в Примере, набрав 58 очков.