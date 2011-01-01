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    Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за проблем с приводящей мышцей

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси может не сыграть в матче 28 тура Примеры с «Мальоркой».

    По информации El Chiringuito TV, футболист чувствует дискомфорт в приводящей мышце. В сентябре прошлого года у аргентинца было диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.

    «Барса» сыграет с «Мальоркой» на выезде 13 июня. Сейчас каталонцы лидируют в Примере, набрав 58 очков.

    Источник: El Chiringuito TV

    Программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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