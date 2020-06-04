«Барселона» может взять Обамеянга, если не купит Мартинеса

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в «Барселону».
По сведениям Daily Mail, каталонцы обратятся к варианту с габонцем, если им не удастся купить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса этим летом. «Барса» все еще надеется, что миланцы обменяют Мартинеса на двух игроков и 50 миллионов евро. Между тем «Интер» согласен только на выплату полной суммы отступных за аргентинца, которая каталонцам не по карману. Крайний срок выкупа Мартинеса – 15 июля.
Учитывая возраст Обамеянга, «Барселона» готова приобрести его, если «Арсенал» попросит за форварда не более 20 миллионов евро. Сообщалось, что африканец хочет уйти из лондонского клуба.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 20 голов и сделал один ассист в 32 матчах.
- Рыночная стоимость габонца – 56 миллионов евро.
- Мартинес в этом сезоне забил 11 голов в 22 матчах Серии А.
- Стоимость аргентинца оценивается в 64 миллиона евро.
Источник: Daily Mail