«Барселона» может взять Обамеянга, если не купит Мартинеса

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в «Барселону».

По сведениям Daily Mail, каталонцы обратятся к варианту с габонцем, если им не удастся купить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса этим летом. «Барса» все еще надеется, что миланцы обменяют Мартинеса на двух игроков и 50 миллионов евро. Между тем «Интер» согласен только на выплату полной суммы отступных за аргентинца, которая каталонцам не по карману. Крайний срок выкупа Мартинеса – 15 июля.

Учитывая возраст Обамеянга, «Барселона» готова приобрести его, если «Арсенал» попросит за форварда не более 20 миллионов евро. Сообщалось, что африканец хочет уйти из лондонского клуба.