Семин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что не ведет переговоров о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Переговоры с «Арсеналом»? Я ни с кем не говорил!» – сказал Семин.

Сейчас «Арсенал» возглавляет Игорь Черевченко, чей контракт с клубом был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона.

Семин покинул «Локомотив» 31 мая. На его место москвичи назначили сербского специалиста Марко Николича.