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    Семин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что не ведет переговоров о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала».

    «Переговоры с «Арсеналом»? Я ни с кем не говорил!» – сказал Семин.

    Сейчас «Арсенал» возглавляет Игорь Черевченко, чей контракт с клубом был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона.

    Семин покинул «Локомотив» 31 мая. На его место москвичи назначили сербского специалиста Марко Николича.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside, образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера. Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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