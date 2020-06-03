Семин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что не ведет переговоров о возможном назначении на пост главного тренера тульского «Арсенала».
«Переговоры с «Арсеналом»? Я ни с кем не говорил!» – сказал Семин.
Сейчас «Арсенал» возглавляет Игорь Черевченко, чей контракт с клубом был рассчитан до 30 июня, но его продлили до конца нынешнего сезона.
Семин покинул «Локомотив» 31 мая. На его место москвичи назначили сербского специалиста Марко Николича.
Источник: Metaratings
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