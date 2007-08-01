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    Слуцкий: «Плакал во время прощания с болельщиками «Халла»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что заплакал во время общения с болельщиками после увольнения из «Халла».

    «После того, как владелец «Халла» попрощался со мной, я в последний раз отправился закупаться, потому что мне нужен был новый чемодан. Не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе, и люди, сидящие внутри, вышли, чтобы увидеть меня. Они говорили много хороших слов. Я плакал в тот момент.

    Все говорили мне, что я был прекрасным человеком и отличным тренером, хотя, возможно, я этого не заслуживал в тот момент. У меня такого еще не было. Обычно если владелец прощается с вами, то это не лучший день в вашей жизни. Однако для меня это был очень важный день из-за реакции болельщиков «Халла». Я не мог в это поверить», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил команду из Чемпионшипа летом 2017 года, однако спустя полгода был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: Daily Mail

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