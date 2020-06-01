«Лех» продлил аренду форварда ЦСКА Жамалетдинова до конца сезона

ЦСКА объявил о продлении аренды нападающего Тимура Жамалетдинова.

23-летний россиянин будет выступать за польский «Лех» до фактического завершения этого сезона.

Также сообщается, что аренды Наира Тикнизяна в «Авангард», Виталия Жиронкина в «Балтику» и Хетага Хосонова в «Тамбов» завершены. Эти игроки в скором времени вернутся в расположение московского клуба.

По итогам 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Из других турниров команда уже вылетела.