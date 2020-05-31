«Шальке» после возобновления Бундеслиги: четыре поражения, но с каждым матчем количество пропущенных мячей уменьшается на один

«Шальке» после возобновления чемпионата Германии проиграл все матчи, забив в четырех матчах один гол. Однако есть и положительная тенденция.

Если в первой игре после карантина «Шальке» пропустил четыре гола от «Боруссии», то в каждом последующем матче команда пропускала на один мяч меньше. Согласно этой статистике, в следующей встрече футболисты Давида Вагнера должны оставить свои ворота сухими.