«Шальке» после возобновления Бундеслиги: четыре поражения, но с каждым матчем количество пропущенных мячей уменьшается на один

«Шальке» после возобновления чемпионата Германии проиграл все матчи, забив в четырех матчах один гол. Однако есть и положительная тенденция.
Если в первой игре после карантина «Шальке» пропустил четыре гола от «Боруссии», то в каждом последующем матче команда пропускала на один мяч меньше. Согласно этой статистике, в следующей встрече футболисты Давида Вагнера должны оставить свои ворота сухими.
- «Шальке» в таблице идет десятым.
- У команды отрицательная разница мячей – 34-46.
- В следующем туре «Шальке» в гостях встретится с «Унионом», который идет на 13-м месте.
Источник: Бомбардир.ру