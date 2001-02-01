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    «Шальке» после возобновления Бундеслиги: четыре поражения, но с каждым матчем количество пропущенных мячей уменьшается на один

    «Шальке» после возобновления чемпионата Германии проиграл все матчи, забив в четырех матчах один гол. Однако есть и положительная тенденция.

    Если в первой игре после карантина «Шальке» пропустил четыре гола от «Боруссии», то в каждом последующем матче команда пропускала на один мяч меньше. Согласно этой статистике, в следующей встрече футболисты Давида Вагнера должны оставить свои ворота сухими.

    • «Шальке» в таблице идет десятым.
    • У команды отрицательная разница мячей – 34-46.
    • В следующем туре «Шальке» в гостях встретится с «Унионом», который идет на 13-м месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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