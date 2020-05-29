Экс-главред еженедельника «Футбол» – о выборе игрока сезона-2004: «Побеждал Кержаков, а, когда пересчитали, получилось, что Сычев его обошел»

Бывший главный редактор еженедельника «Футбол» Петр Каменченко рассказал, как в 2004 году определялся лучший футболист России.

«При подсчетах были забавные случаи, как мы лишили Кержакова звания лучшего игрока сезона. Тогда им стал Сычев. Был такой Юра Юдин, он делал подсчеты. В какой-то момент он мне позвонил и сказал, что Кержаков побеждает и с ним нужно срочно делать интервью, потому что это шло сразу в номер.

Мы звонили Кержакову, договаривались об интервью, а он у какой-то бабы жил, та какую-то муть начала рассказывать, что может он или не может. Потом Кержаков появился сам. Договаривались, все у нас чего-то не получалось.

Потом приходит Юдин и говорит: «Слушай, а я вот этих не посчитал». Оказалось, что он часть народа не учел. Когда заново пересчитал, получилось, что Сычев пунктов на 12 или больше обошел. Договорились с Сычевым, все сделали.

А в Питере то ли сам Кержаков, то ли еще кто-то уже начали болтать, что лучший футболист – Кержаков. Потом выходит «Футбол», а там лучший футболист – Сычев, а не Кержаков. Начали рассказывать: «А, все подстроено. Это Москва, она Питер не любит. Они специально все это сделали», – заявил Каменченко.

Сычев набрал 335 голосов, Кержаков – 305, замкнул тройку Андрей Аршавин (202).

(202). Еженедельник «Футбол» через голосование журналистов определял лучшего футболиста сезона в России с 1964 года.

Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало