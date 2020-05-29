Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Экс-главред еженедельника «Футбол» – о выборе игрока сезона-2004: «Побеждал Кержаков, а, когда пересчитали, получилось, что Сычев его обошел»

    Бывший главный редактор еженедельника «Футбол» Петр Каменченко рассказал, как в 2004 году определялся лучший футболист России.

    «При подсчетах были забавные случаи, как мы лишили Кержакова звания лучшего игрока сезона. Тогда им стал Сычев. Был такой Юра Юдин, он делал подсчеты. В какой-то момент он мне позвонил и сказал, что Кержаков побеждает и с ним нужно срочно делать интервью, потому что это шло сразу в номер.

    Мы звонили Кержакову, договаривались об интервью, а он у какой-то бабы жил, та какую-то муть начала рассказывать, что может он или не может. Потом Кержаков появился сам. Договаривались, все у нас чего-то не получалось.

    Потом приходит Юдин и говорит: «Слушай, а я вот этих не посчитал». Оказалось, что он часть народа не учел. Когда заново пересчитал, получилось, что Сычев пунктов на 12 или больше обошел. Договорились с Сычевым, все сделали.

    А в Питере то ли сам Кержаков, то ли еще кто-то уже начали болтать, что лучший футболист – Кержаков. Потом выходит «Футбол», а там лучший футболист – Сычев, а не Кержаков. Начали рассказывать: «А, все подстроено. Это Москва, она Питер не любит. Они специально все это сделали», – заявил Каменченко.

    • Сычев набрал 335 голосов, Кержаков – 305, замкнул тройку Андрей Аршавин (202).
    • Еженедельник «Футбол» через голосование журналистов определял лучшего футболиста сезона в России с 1964 года.

    Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.05.2020 18:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1802

      serhio80 12 часов назад

      Кержакову привет от воробьев) еще долго будут на машину и сашкину голову пытаться насрать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16855

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Судя по тексту, Каменченко был в хлам пьяный.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru