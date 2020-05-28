«Спартак» не может договориться с Рассказовым о продлении контракта

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как обстоят дела с переговорами с защитником Николаем Рассказовым касательно заключения нового контракта.

«С Николаем разговоры о продлении контракта начались еще зимой 2019 года при прежнем руководстве, с тех пор клуб постоянно ведет переговоры – пока безуспешно», – сообщил Цорн.

Действующий договор между сторонами истекает летом 2021 года.

22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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