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    «Спартак» не может договориться с Рассказовым о продлении контракта

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как обстоят дела с переговорами с защитником Николаем Рассказовым касательно заключения нового контракта.

    «С Николаем разговоры о продлении контракта начались еще зимой 2019 года при прежнем руководстве, с тех пор клуб постоянно ведет переговоры – пока безуспешно», – сообщил Цорн.

    • Действующий договор между сторонами истекает летом 2021 года.
    • 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1735

      rash1959 1 час назад

      Выёживается, денег хочет не по чину? Под зад коленом... Другим наука. Было бы неплохо чтобы во всех командах средненьким игрокам-рвачам за бабки выдавали "белый билет" с негласным запретом играть в РПЛ. Только чиновничий лимит рождает такие ситуации.

      2
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      Рейтинг: +2511

      Павелий > rash1959 1 час назад

      Да, Рассказ не в той ситуации, чтобы выпендриваться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5032

      серега кашин 2 часа назад

      не продляйте не хочет ни надо игрок то он мягко говоря средненький, а ему видимо захотелось много лямов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22303

      oyabun 2 часа назад

      Не понимаю чего Николай выкобенивается? За ним, что, выстроилась очередь именитых клубов, желающих заполучить столь великого Мастера? В итоге пополнит ряды Мелкадзев, Ломовицких, Гулиевых и Ташаевых.

      5
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      Рейтинг: +118

      Puddle 3 часа назад

      У хряков Краля теперь есть. Хорошо отрабатывает и в защите, и в бане!

      0
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      ...
      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Puddle 1 час назад

      а ты с алармами на члене у бората -второго!ему нравится!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +116

      NewLife 3 часа назад

      Я бы с Рассказовым не церемонился: да, нет, гудбай. Но Цорну виднее с его роста.

      4
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      Рейтинг: +3038

      морозз 3 часа назад

      Жертва лимита, среднего класса футболист ...считающий, что пришло его время для поднятия благосостояния своего кошелька! Вот так и разлетаются красно белые соколы ( ну или хряки ) по арендам и пропадают в неизвестности!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13205

      vka1970 3 часа назад

      К семейству Бората с алармом добавилось семейство тупых ноунеймов в лице Puddle и БогажКареры. Учитывая, что это один и тот же дебил, но с разными никами, стоит ожидать выводков в лице тех же самых персонажей, но под другими шляпами.Что поделаешь, но шизофрения как пишут, не лечится.

      6
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      Рейтинг: +3038

      морозз > vka1970 3 часа назад

      Да они прикольные, без них было бы скучно на бомбардире!

      1
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      ...
      Рейтинг: +13205

      vka1970 > морозз 55 минут назад

      Согласен.Где то так, но с фантазией у ребят скудно.Одна и та же шняга надоедает.Подкинь им ещё какую тему для разугреву.Тебя мороз, они послушают.Наверно.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      спартак и договориться- это два несовместимых слова

      -1
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      ...
      Рейтинг: -140

      Бoрат > Puddle 2 часа назад

      Ну с тобой то мы легко договорились . Гыгыгы . Ты же доступен и легок на общение . Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Бoрат 1 час назад

      и еще на чем то таким,что тебе очень нравится !раз об этом постоянно с ними общаешься!

      0
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      Рейтинг: +15212

      sssrspartak > Puddle 1 час назад

      puddie аларм борат и борат второй-полная совместимость в интимных вопросах!

      0
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      Рейтинг: +2

      БогажКареры 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      -4
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      Рейтинг: +2465

      alarm 6 часов назад

      очень стыдно за хряков!

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