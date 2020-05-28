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  • «Спартак» не может договориться с Рассказовым о продлении контракта

«Спартак» не может договориться с Рассказовым о продлении контракта

28 мая 2020, 08:53
19

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как обстоят дела с переговорами с защитником Николаем Рассказовым касательно заключения нового контракта.

«С Николаем разговоры о продлении контракта начались еще зимой 2019 года при прежнем руководстве, с тех пор клуб постоянно ведет переговоры – пока безуспешно», – сообщил Цорн.

  • Действующий договор между сторонами истекает летом 2021 года.
  • 22-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай Цорн Томас
Комментарии (19)
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БогажКареры
1590649461
Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 : 21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва 28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа 01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва 05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов 08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва 12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва 15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат 22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся
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vka1970
1590655434
К семейству Бората с алармом добавилось семейство тупых ноунеймов в лице Puddle и БогажКареры. Учитывая, что это один и тот же дебил, но с разными никами, стоит ожидать выводков в лице тех же самых персонажей, но под другими шляпами.Что поделаешь, но шизофрения как пишут, не лечится.
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NewLife
1590657490
Я бы с Рассказовым не церемонился: да, нет, гудбай. Но Цорну виднее с его роста.
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oyabun
1590658355
Не понимаю чего Николай выкобенивается? За ним, что, выстроилась очередь именитых клубов, желающих заполучить столь великого Мастера? В итоге пополнит ряды Мелкадзев, Ломовицких, Гулиевых и Ташаевых.
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серега кашин
1590661036
не продляйте не хочет ни надо игрок то он мягко говоря средненький, а ему видимо захотелось много лямов
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rash1959
1590662843
Выёживается, денег хочет не по чину? Под зад коленом... Другим наука. Было бы неплохо чтобы во всех командах средненьким игрокам-рвачам за бабки выдавали "белый билет" с негласным запретом играть в РПЛ. Только чиновничий лимит рождает такие ситуации.
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алдан2014
1590671593
Мне одному думается,что игрок должен чего то добиться,к примеру стать железным игроком основы,попасть в сборную,не косячить.А уже потом настаивать о повышении оклада.Федун слишком добрый к недолелкиным
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Кодем
1590673091
Еще одна "звездочка".Ох и амбиции у недоросля.Пособие по безработице ему.
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Бухбух
1590673479
Лимит во всей своей красе.
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derrik2000
1590674532
Я как-то не увидел в Рассказове "восходящую звезду российского футбола", ну, например, как в Европе французский камерунец Мбаппе, хотя последний имеет другое амплуа, но всё же всё же... Думаю, что его-то уж точно найдут кем заменить, если будет вместе с агентом выдрючиваться: косяков в матчах наделал немало. Да что там немало - С ЛИХВОЙ!
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