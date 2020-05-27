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    Цорн: «Я бы не ставил крест на Гулиеве. Посмотрим за его отношением к делу и клубу»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал перевод Аяза Гулиева во вторую команду за некорректное поведение. Функционер планирует переговорить с игроком.

    «Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше — где и как он будет задействован. На данный момент ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и к клубу. И исходя из этого сделаем выводы. До возобновления сезона ещe четыре недели. Что случится за это время, никто не знает.

    Пока мы исходим из того, что Гулиев 10 июня начнeт тренировки со «Спартаком-2». До этих пор он точно там. Лично я с ним ещe не общался, но разговор, конечно, предстоит», – цитирует Цорна Sport24.

    • Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.
    • В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Гулиева убрали из основы «Спартака» еще в октябре, но тогда никто не заметил

    Источник: Sport24

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    27.05.2020 21:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      Пёрн кстати тоже не надолго в тарасоффке: своё отмоет и быстро свалит куда подальше. ГЫЫ-ГЫЫ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      Интересно, что раньше: Поросятник расформируют или этого Гуляша отправят на шашлыг?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Соарес 7 часов назад

      Тебя самого надо в спартак-2 отправить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      моэм 8 часов назад

      Это да...крест ставить рано...могила которую ты ему роешь ещё не готова...а после похорон откроется ещё одна вакансия для зёмы-немчуры.

      0
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      Рейтинг: +13205

      vka1970 8 часов назад

      Создаётся ощущение, что Гулиев просто не управляем.Отрыжки Кононова нам ещё долго аукаться будут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3127

      Борат 16 часов назад

      Может летом пиджака вернут хряков из фнл вытаскивать, ну а он этого мохнатого вернёт в состав ! Стыдно за рылов ! Гыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1264

      Cleaner 16 часов назад

      Ну да, нужно подождать очередного, еще одного косяка. Или не нужно?..

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