Цорн: «Я бы не ставил крест на Гулиеве. Посмотрим за его отношением к делу и клубу»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал перевод Аяза Гулиева во вторую команду за некорректное поведение. Функционер планирует переговорить с игроком.

«Крест на футболисте Гулиеве я бы не ставил. Посмотрим, что будет с Аязом дальше — где и как он будет задействован. На данный момент ситуация такая, какая есть: принято решение на какое-то время отправить его в «Спартак-2». Понаблюдаем за ним, за его отношением к делу и к клубу. И исходя из этого сделаем выводы. До возобновления сезона ещe четыре недели. Что случится за это время, никто не знает.

Пока мы исходим из того, что Гулиев 10 июня начнeт тренировки со «Спартаком-2». До этих пор он точно там. Лично я с ним ещe не общался, но разговор, конечно, предстоит», – цитирует Цорна Sport24.

Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.

В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов .

. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

Гулиева убрали из основы «Спартака» еще в октябре, но тогда никто не заметил