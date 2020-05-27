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    Гулиева убрали из основы «Спартака» еще в октябре, но тогда никто не заметил


    3.4
    Голосов: 7
    27.05.2020 15:55
    Сейчас его вспоминают только по конфликтам.

    Аяза Гулиева отправили в «Спартак-2» из-за вспыльчивости и ссоры с тренером Чепзановичем. Позже оказалось, что на месте Чепзановича вообще был Тедеско. Одним нахождением на тренировке тот нарушил правила карантина, хотя сейчас это уже никого не волнует. Зато все переживают за положение Гулиева в «Спартаке», которое якобы испортилось.

    Столько людей Гулиева одновременно еще не обсуждали:

    • Василий Уткин рассуждает, что «Спартак» не разобрался во внутреннем мире своего воспитанника.
    • Бывший тренер «Спартака-2» Бушманов говорит о воспитательных мерах и характере Гулиева.
    • Включились Андрей Червиченко и Александр Григорян – они тоже бесконечно вспоминают Гулиева.

    За весь сезон Гулиев отыграл за «Спартак» 11 матчей в РПЛ. Девять из них были в период под руководством Кононова. Последней игрой для Кононова в «Спартаке» был проигранный матч «Оренбургу» (1:2). Тогда же Гулиев как раз вышел в старте и отыграл 74 минуты. После этого: шесть полных матчей на скамейке и два выхода на замену. 13 минут в РПЛ – игровое время Гулиева при Тедеско.

    Лучшим временем Гулиева в профессиональном футболе остается сезон-2018/19. Тогда он начинал в «Ростове», откуда зимой вернулся в родной «Спартак» всего за миллион евро. В том сезоне Гулиев отыграл в общей сложности 24 матча в Премьер-лиге и даже забил два гола. На этом фоне весной 2019-го Гулиев впервые испортил репутацию: подрался с американцем, который переходил дорогу.

    Еще до дорожного случая Гулиев вспоминал о своей вспыльчивости: «В игре я действительно веду себя слишком вспыльчиво. Это не проблема – просто черта характера, которая порой мешает, приводит к травмам и карточкам. Старался над этим работать еще в «Ростове», теперь продолжаю в «Спартаке». Надо уметь себя сдерживать. И на поле, и в жизни».

    Подправить поведение так и не вышло, но Гулиев вылетает из «Спартака» не из-за этого. О каких будущих перспективах и прощении можно говорить, если при Тедеско он вообще не играл?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Спартак
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 7
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      БогажКареры 5 часов назад

      Принимаются прогнозы на баттл ВОСЬМИХОДОВОЧКА Подсчет по схеме 5-3-2 :

      21.06. 16:00 Арсенал Тула - Спартак Москва
      28.06. 16:00 Спартак Москва - Уфа
      01.07. 16:00 ЦСКА - Спартак Москва
      05.07. 16:00 Спартак Москва - Тамбов
      08.07. 16:00 Спартак Москва - Локомотив Москва
      12.07. 16:00 Сочи - Спартак Москва
      15.07. 16:00 Спартак Москва - Ахмат
      22.07. 14:00 Рубин - Спартак Москва

      Ты же знаешь, что люди изобрели футбол и баттлы
      так вот - баттлы, которые про футбол заканчиваются результатами
      те баттлы, которые без результатов - ничем не становятся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2465

      alarm 7 часов назад

      стыдно за пищевик!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1649

      neim 10 часов назад

      Карпин виноват. Это он "подложил" Гулиева Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14848

      bset 14 часов назад

      Да выкинуть его, пусть в Анжи идет доигрывать. И надо было это сделать еще после случая с пешеходом.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1561

      Бриг 15 часов назад

      Гулиева даже в область московскую пускать нельзя, не то что в Москву белокаменную, тем более в Спартак великий всенародный

      1
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Кодем 16 часов назад

      Кроме гонора у него ничего нет,пусть лучше по бабам идет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -139

      Woodbreak 17 часов назад

      чурка есть чурка

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4484

      JTherry 17 часов назад

      если хамить главному тренеру, то чего можно еще ожидать? это ведь не америкосу морду бить за 5 лимонов штрафа, Тедеско мзду не берет...

      3
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      Рейтинг: +5032

      серега кашин 19 часов назад

      игрок которого нет в планах тренера выходит на выход и тут не о чем говорить

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