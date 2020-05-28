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  • Цорн – о снижении зарплат в «Спартаке» за май: «Ведем переговоры, финальные параметры еще не выработаны»

Цорн – о снижении зарплат в «Спартаке» за май: «Ведем переговоры, финальные параметры еще не выработаны»

28 мая 2020, 07:20
8

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, планируется ли в клубе сокращение зарплат по итогам мая.

– Какова ситуация с майскими и июньскими окладами футболистов? Был ли разговор о снижении?

– Как уже говорил, самые большие расходные статьи в бюджете каждого клуба – выплаты игрокам и другим представителям спортивного блока. Поэтому все пытаются как-то договориться об уменьшении зарплатной ведомости на определенный период, чтобы спасти от сокращения других сотрудников, которые существенно меньше зарабатывают.

Мы первыми объявили о договоренности с футболистами по апрелю – снижение на 40 процентов. Спасибо ребятам и тренерам за то, что поддержали клуб и его работников. Все подошли к вопросу адекватно, с реальным пониманием проблемы – никто не выступал против.

Что касается мая, то мы сейчас ведем переговоры, они пока не закончены. Игроки проявляют понимание, но финальные параметры еще не выработаны.

– У клубного аппарата и у вас лично тоже снизились заработки?

– Поскольку футболисты пошли навстречу, стараемся сотрудников офиса пока касаться по минимуму, но рассматриваем разные варианты. Будет решение правления клуба, совета директоров. Пока экономим там, где самые большие затраты.

Цорн: «Я бы не ставил крест на Гулиеве. Посмотрим за его отношением к делу и клубу»

Цорн: «Аренда Шюррле – нормальная сделка для «Спартака»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (8)
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Соарес
1590642289
С себя начни экономить
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vka1970
1590655158
Пока обсуждаем Спартак, подкрадутся другие новости и как снег посреди лета посыпятся другие клубы.А всё потому, что вместо того чтоб писать что то реальное, пишут о том, кто чего поел и сколько раз сходил в туалет.Просто журналисты подменяют реальные проблемы разной туфтой.И это касается не только спортивной журналистики, но и всякой другой.Везде другая выдуманная реальность.
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NewLife
1590657608
Ну поклянчайте у правительства - вам пришлют по МРОТу, вот радость.
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