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    Цорн – о снижении зарплат в «Спартаке» за май: «Ведем переговоры, финальные параметры еще не выработаны»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, планируется ли в клубе сокращение зарплат по итогам мая.

    – Какова ситуация с майскими и июньскими окладами футболистов? Был ли разговор о снижении?

    – Как уже говорил, самые большие расходные статьи в бюджете каждого клуба – выплаты игрокам и другим представителям спортивного блока. Поэтому все пытаются как-то договориться об уменьшении зарплатной ведомости на определенный период, чтобы спасти от сокращения других сотрудников, которые существенно меньше зарабатывают.

    Мы первыми объявили о договоренности с футболистами по апрелю – снижение на 40 процентов. Спасибо ребятам и тренерам за то, что поддержали клуб и его работников. Все подошли к вопросу адекватно, с реальным пониманием проблемы – никто не выступал против.

    Что касается мая, то мы сейчас ведем переговоры, они пока не закончены. Игроки проявляют понимание, но финальные параметры еще не выработаны.

    – У клубного аппарата и у вас лично тоже снизились заработки?

    – Поскольку футболисты пошли навстречу, стараемся сотрудников офиса пока касаться по минимуму, но рассматриваем разные варианты. Будет решение правления клуба, совета директоров. Пока экономим там, где самые большие затраты.

    Цорн: «Я бы не ставил крест на Гулиеве. Посмотрим за его отношением к делу и клубу»

    Цорн: «Аренда Шюррле – нормальная сделка для «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +116

      NewLife 3 часа назад

      Ну поклянчайте у правительства - вам пришлют по МРОТу, вот радость.

      0
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      Рейтинг: +13205

      vka1970 3 часа назад

      Пока обсуждаем Спартак, подкрадутся другие новости и как снег посреди лета посыпятся другие клубы.А всё потому, что вместо того чтоб писать что то реальное, пишут о том, кто чего поел и сколько раз сходил в туалет.Просто журналисты подменяют реальные проблемы разной туфтой.И это касается не только спортивной журналистики, но и всякой другой.Везде другая выдуманная реальность.

      3
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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Как всегда новости из стана Спартака не дают покоя местным ушлёпкам.
      Походу Бомбардир тоже ссученный, приводите цифры по всем командам РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +1691

      "supermax" > Alekxei Z. 4 часа назад

      сайт давно ссучился...нет такой статьи о Спартаке где не было бы хейта....по ходу это целенаправленно все идет...под покровительством сильных сайта сего....ну или пи.да.ра.со.в, как хочешь называй

      3
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      Рейтинг: +116

      NewLife > "supermax" 3 часа назад

      Питерские гомотролли это админы, неприкасаемые.

      0
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      Рейтинг: +1691

      "supermax" > NewLife 2 часа назад

      да по ходу...сами выкидывают статьи...сами потом гыгы гугу...ш.л.а.е.б.о.т.и.н.а

      0
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      Рейтинг: +3127

      Борат 6 часов назад

      Стыдно за пищевиков !
      Гыгы

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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 > Борат 3 часа назад

      А вот и животные пожаловали! Гниды вылезли позор позор. Тебе тварина ***.ная позор!!!

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      Рейтинг: +3127

      Борат > Hektor 84 3 часа назад

      боже! какое же спартак Г***О !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +2465

      alarm 7 часов назад

      позор!

      2
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      Рейтинг: +226

      Соарес 7 часов назад

      С себя начни экономить

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